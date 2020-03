’Ouders moeten strenger waken voor coronafeestjes’

Dat we met zijn allen zo veel mogelijk binnen moeten blijven om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is voor de meeste mensen inmiddels wel duidelijk. Maar ondanks alle waarschuwingen en beelden op televisie, lapt een deel van de jongeren de maatregelen toch gewoon aan zijn laars. „Ik ben jong ik krijg het coronavirus niet. Alleen oudere mensen kunnen eraan overlijden”, was een opmerking die de politie te horen kreeg toen ze in de nacht van vrijdag op zaterdag een ’anti-coronafeestje’ beëindigden in Lemmer. Alle jongeren kregen een proces-verbaal van 400 euro uitgereikt.

Aangehouden

Ook in Urk was het raak dit weekend. De politie werd gealarmeerd door berichten op Facebook. Er waren tussen tien en vijftien jongeren aanwezig bij een kampvuur in het Urkerbos. Volgens de wijkagent vluchtten de jongeren uiteen zodra de politie kwam. Vier van hen zijn uiteindelijk aangehouden.

De politie roept dan ook ouders op hun kinderen thuis te houden. Op twitter reageren mensen verbaasd, waar zijn de ouders van deze kinderen eigenlijk?

Verantwoordlijkheid

