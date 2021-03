Daghoroscoop 17 maart - Reageer prompt op kansen, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Steun van familie zal bijdragen aan je financiële welzijn. Het geld dat je verdient zal onder prettige omstandigheden worden verdiend en kan aan leuke dingen worden uitgegeven. Je zult ervan genieten.

RAM

Ontwikkel een nieuwe methode om je inkomen op te krikken. Maak je niet met een Jantje van Leiden af van taken die je vervelend vindt. Ga een uitdaging niet uit de weg; het is goed om iets te doen wat je niet eerder hebt gedaan.

STIER

Vastberaden vasthouden aan je standpunt stelt je misschien tevreden, maar zal slechts een enkeling in je omgeving gelukkig maken. Houd er rekening mee dat het je niet zal lukken de meerderheid in je kielzog mee te trekken.

TWEELINGEN

Het kan moeite kosten, maar probeer toch wat tijd voor jezelf vrij te maken. Houd er rekening mee dat onverwachte berichten je kunnen storen, dat werk voorrang moet krijgen, en een familiekwestie uit de hand kan lopen.

KREEFT

Stel je in op het onverwachte en je zult niet teleurgesteld worden. Wees voorzichtig als je autorijdt, met machines werkt of met elektriciteit. Temper je impulsiviteit. Je kunt contacten leggen met interessante mensen uit andere landen.

LEEUW

Het kosmische klimaat wordt woester waardoor het essentieel wordt de koe bij de horens te vatten. Toon initiatief, moed en vastberadenheid. Reageer prompt op kansen. Negeer je normale neiging om afwachtend te zijn.

MAAGD

Ook in positieve tijden is er plaats voor bescheidenheid en twijfel. Wees niet zo tevreden met jezelf dat je problemen negeert, want daardoor zou je een diep gat voor jezelf graven. Ook als je populair bent, vindt niet iedereen je aardig.

WEEGSCHAAL

Familieplichten kunnen een financiële tol gaan eisen, zeker als je jongeren groot brengt die nog een studie af te ronden hebben. Houd nu alvast rekening met toekomstige uitgaven en bespreek het tot in details met je partner.

SCHORPIOEN

Reken op onverwachte ontwikkelingen. Je routine kan worden verstoord door acute ingrepen. Dat kan wonderlijk gedrag aan jouw kant tot gevolg hebben. Ook kun je te maken krijgen met kuren van een gefrustreerde medewerker.

BOOGSCHUTTER

Omzeil met een brede boog brommerige types. Het is verspilde tijd om contacten te leggen met of je mening te vertellen aan mensen die niet luisteren. Terwijl je koppig bent, kun je met iemand in gesprek raken die nog koppiger is.

STEENBOK

Wees bereid het traditionele rollenpatroon thuis om te draaien als dat het leven soepeler doet verlopen. Schakel flexibiliteit in en drijf met de stroom mee. Ga vanavond naar een vriend(in), geniet van het leven en een glas wijn.

WATERMAN

Omdat je je niet graag soepel opstelt, moet je je toch voorbereiden op het onverwachte. Benader het leven constructief als je wil dat er wordt gepresteerd. Gebruik je energie doelgericht. Mijd familiediscussies.

VISSEN

De neiging je routine te ontvluchten zal sterk zijn als je je op iets anders wilt concentreren. Doe één ding tegelijk als je moet werken, anders gaat veel energie verloren. Houd er rekening mee dat mensen onberekenbaar kunnen zijn.

