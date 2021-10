Leuke uitjes voor in de herfstvakantie

Halloween in pretpark Julianatoren

Het is weer de griezeligste tijd van het jaar, ook in pretpark Julianatoren. Tot en met 31 oktober is het hele park versierd in Halloween-sferen. Daarnaast kun je aan allerlei te gekke activiteiten deelnemen. Zo kunnen de kinderen leren dansen als griezels, krijgen ze achteraf de gelegenheid om hun dansskills te laten zien op het griezelfeest en zijn er drie proeven die ze af kunnen leggen om een echte heksenjager te worden. Als je verkleed komt, kun je je outfit showen op de Griezelcatwalk.

Festival Circolo Tilburg

In het Leijpark in Tilburg staat van 22 tot en met 31 oktober Festival Circolo, een spectaculair circus. Met meer dan 30 verschillende voorstellingen is er voor ieder wat wils. De meeste voorstellingen duren een klein uurtje, dus houd daar rekening mee als je jonge kinderen meeneemt. Naast het circus is er op het terrein een draaimolen, zijn er schommelbootjes en kraampjes met lekkernijen.

Ridderweekend op het Muiderslot

Voor jong en oud is er genoeg te beleven op het Muiderslot. In het weekend van 23 en 24 oktober logeren er namelijk ridders in het kasteel. Er wordt muziek gemaakt, gekookt en de ridders dagen elkaar uit in een echt riddergevecht. Je waant je volledig in de Middeleeuwen en ontdekt hoe de ridders leefden.

Dino’s op attractiepark Duinrell

Schrik niet als je tijdens je achtbaanrit oog in oog staat met een dinosaurus. Tot en met 7 november staan er namelijk 18 gigantische dino’s op attractiepark Duinrell in Wassenaar. Ze staan verstopt tussen de attracties en bewegen en brullen zelfs.

Train tot boswachter bij de OERRR Wilde Buitendag

Voor een actief uitje met de kinderen kun je terecht bij de OERRR Wilde Buitendag, die op tien verschillende locaties in Nederland plaatsvindt, van het noorden tot het zuiden van het land. Schrijf je vooraf in via de website en kies de locatie en dag die voor jou het beste uitkomen. Jouw kind gaat op avontuur en leert alles wat je moet weten om een echte boswachter te worden. Touw knopen, klimmen, rennen, slootjespringen, niks is te gek. Achteraf ga je met een OERRR-boswachtersdiploma naar huis.

Cultuurbarbaren in Delft

Tijdens het Cultuurbarbaren festival kunnen kinderen deelnemen aan culturele workshops en activiteiten op meer dan 20 locaties in Delft. Op deze manier worden zij uitgedaagd om te ontdekken wat hun dromen en talenten zijn. De activiteiten variëren van knikkeren, mobiel fotograferen en een insectenhotel maken tot een DJ-academy en nog veel meer. Tot en met 24 oktober zijn er genoeg activiteiten om de herfstvakantie mee te vullen.