Meer genot door vaginaverstrakking? Seksuoloog Stallaart: ’Totale onzin’

Het apparaat, Silk’n Tightra, kost 350 euro en lost volgens de producent problemen op als verminderd seksueel genot, vaginale droogheid en urineverlies. Middels vaginaverstrakking zou het gevoel in de vagina toenemen, waardoor de intimiteit met de partner prettiger aanvoelt voor beiden.

Zenuwuiteinde

Maar is zo’n apparaat echt nodig? „We insinueren hiermee dat het tijdens de seks alleen maar draait om de penetratie. Veel vrouwen zijn constant bezig met de vraag: hoe please ik mijn partner? Maar daar draait het niet alleen om. Het is juist belangrijk dat de vrouw ook geniet. Als vrouw geniet je vooral door de clitoris te stimuleren, voor veel vrouwen gebeurt dit niet alleen door penetratie. Wij hebben in de vagina namelijk geen zenuwuiteinden, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om kinderen te baren. Het is dus belangrijk voor je genot en opwinding dat je je vooral goed focust op het voorspel.”

Daarbij is het ook een misvatting dat je kunt spreken van een ’strakke’ vagina. „In principe is een vagina een elastisch buisje dat bestaat uit ringen van elastisch weefsel. Het kan na een bevalling uitrekken, maar het zal altijd weer terugveren naar dezelfde staat. Eigenlijk kan een vagina dus helemaal niet strakker of wijder worden.”

Bekkenbodemspieren

Het is echter wel zo dat het bij de ene vrouw strakker kan aanvoelen dan bij de andere vrouw. „Bij sommige vrouwen zijn de bekkenbodemspieren beter getraind. Vrouwen die veel paardrijden of turnen hebben bijvoorbeeld verder ontwikkelde bekkenbodemspieren, maar dit hoeft niet altijd iets positiefs te zijn. Bij sommigen kan het namelijk ook te strak gespannen staan, waardoor vrijen pijnlijk kan worden.”

Je bekkenbodemspieren kun je ook zelf trainen. Dit kan weer helpen bij ongewenst urineverlies. „Wanneer je last hebt van incontinentie, is het belangrijk dat je je bekkenbodemspieren traint. Je kunt deze spieren trainen door kegeloefeningen te doen. Via het internet kun je deze oefeningen gewoon gratis vinden. Overigens kan dit ook dienen als herstel-oefening na een geboorte.”

Onzekerheid

Stallaart is vooral bang dat de onzekerheid bij vrouwen zal toenemen nu er steeds meer producten op de markt komen die de vulva ’mooier’ of ’strakker’ zouden maken. „Veel vrouwen zijn al onzeker over hun vulva en hierdoor zal de onzekerheid niet afnemen. Het geeft vooral de insinuatie dat je als vrouw pas seksueel genot kan ervaren als het daar beneden strak is. Dat is natuurlijk totale onzin.”

„Ik begrijp echter wel waarom veel vrouwen het gevoel hebben dat dit soort apparaten werken. Mentaal kan het een placebo-effect hebben. Het geeft een gevoel van verbetering, waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt. Dit zelfvertrouwen leidt er uiteindelijk toe dat het seksueel genot zal toenemen, omdat je meer ontspant.”

Bekijk ook: Zo krijg je binnen 5 minuten zin in seks

Acceptatie

Volgens Stallaart is het vooral belangrijk dat vrouwen hun lichaam leren accepteren. „Wat je in porno ziet is absoluut niet de werkelijkheid. We zijn allemaal anders en mooi op onze eigen manier. Het is belangrijk dat vrouwen hun lichaam leren accepteren en omarmen. Na een leuke avond kijkt echt niemand naar de grote van jouw schaamlippen.”

VROUW heeft om een reactie gevraagd van fabrikant Silk’n. Tot op heden hebben wij nog geen reactie ontvangen.