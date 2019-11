Zo beperk je de schade na sexting

Een woordvoerder van helpwanted.nl ziet elk jaar het aantal meldingen van uitgelekte foto’s en video’s toenemen: „Kinderen reageren er verschillend op. Het ene kind zegt ’Joh, ik ben nummer zoveel op school, waar maak je je druk over?’, het andere kind is volkomen in paniek. Dat gevoel van schaamte is verschillend, de paniek erover ook.”

Schuld

„Het is goed om met het kind te praten, maar ook met bijvoorbeeld een decaan. In alle gevallen zien wij het kind dat op de foto of in de video staat als slachtoffer. Neem dát kind in bescherming. De schuld ligt bij diegene die de foto of video verspreidt. Het heeft geen zin om je kind straf te geven voor het maken van die foto, bijvoorbeeld door de telefoon af te pakken.”

„Het is zaak om het samen op te lossen. Een vrouw vertelde dat het hielp dat haar dochter had aangegeven dat ze haar nodig had, dat ze in de problemen zat. Dan heb je een opening om met elkaar te praten en een plan te maken. Daders zijn impulsief met doorsturen; zij staan niet stil bij de gevolgen. Met één druk op de knop wordt het beeld doorgestuurd, alsof er geen persoon last van krijgt.”

Tips

VROUW-psycholoog Jeffrey Wijnberg geeft tips hoe te handelen als er toch een naaktfoto doorgestuurd is:

1. Ouders moeten het onderwerp direct bespreekbaar maken en de geruststelling geven dat het gaat om een storm in een glas water. Niet bagatelliseren, maar wel benadrukken dat hot news altijd van voorbijgaande aard is. Oftewel: de soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend.

2. Omdat zoiets als doorsturen van foto’s, naakt of anderszins, iets is wat je overkomt, is het zaak om de ’controle’ weer terug te krijgen door:

aangifte te doen doen bij de politie;

de (ouders van de) dader aan te spreken op zijn/haar gedrag;

te bespreken wat te doen als het gaat om mobieltjesgedrag en social media ( do’s and don’ts );

); te bespreken wie wel en wie niet als echte vrienden kunnen worden bestempeld.

3. Vraag wat jouw kind zoal meemaakt. Doe moeite om je in hem/haar te verdiepen. Zit hem/haar misschien iets dwars? Probeer moeilijke kwesties te vertalen naar je eigen jeugd en vertel wat je daarvan hebt opgestoken/geleerd.

Voor meer tips over sexting kijk op helpwanted.nl.

