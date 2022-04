Kyra: ’Mijn oer-hunkering vertelde mij dat ik enorme behoefte had aan bacon’

Wat is jouw levensstijl?

„Ik eet eten, geen troep. De seizoenen zijn mijn gids, nu groeien bijvoorbeeld radijsjes en spinazie dus eet ik dat veel. Een deel van mijn eten verbouw ik zelf, de rest haal ik bij de boer om de hoek of bij de biologische winkel. Soms heb ik zin in een avocado, dan haal ik die gewoon in de winkel. Maar in de basis eet ik alleen seizoensproducten die uit Nederland komen. Ik voel me namelijk meer verbonden met mijn eten als ik weet waar het vandaan komt.

„In mijn jeugd was ik gewoon een alleseter. Pas in mijn tienerjaren besloot ik vegetarisch te eten. Dat heb ik in totaal 12 jaar gedaan. Vanaf mijn 29ste flirtte ik een paar jaar met veganistisch eten. Maar toen ik zwanger was van mijn eerste dochter kreeg ik enorme behoefte aan kwark, eieren en boter. Inmiddels eet ik ook wel eens vis en vlees omdat mijn lichaam er behoefte aan heeft.

Die behoefte is eigenlijk een diep verweven hunkering. Zo’n oer-hunkering vertelde mij afgelopen week bijvoorbeeld dat ik enorme behoefte had aan bacon. Het is iets anders dan trek, dit is veel intenser. Het is niet gekoppeld aan een emotie, maar aan een diepe dierlijke drang. Die hunkeringen kunnen voor sommigen misschien niet herkenbaar klinken, die herken je pas als je jarenlang aandachtig luistert naar wat je lichaam je wil vertellen.”

Wat is je grootste zonde?

„In zondigen geloof ik niet. Ik luister naam mijn lichaam en handel naar mijn behoeftes. Daarmee bedoel ik niet dat ik alles eet wat los en vast zit. Mijn lijf reageert bijvoorbeeld niet lekker op snoep en geraffineerde suiker. Chocola is voor mij totaal geen zonde, ik zie het meer als voeding voor mijn lichaam. Ik kies dan wel voor kwalitatief goede chocola zonder geraffineerde suiker maar met veel cacao. Geen Snickers.

Sport je vaak?

„Voor mij horen rust en beweging bij een gezond leven. In mijn dagelijks leven beweeg ik veel; ik werk veel in de tuin, dans in de keuken en fiets overal heen, omdat ik geen rijbewijs heb. Sporten kan voor sommige mensen een manier zijn om te bewegen, nadat ze de hele dag stil hebben gezeten. Ik beweeg liever de hele dag door en sport daarnaast niet. In mijn veganistische dagen en voordat ik kinderen kreeg, deed ik wel veel yoga. Dat doe ik nu veel minder intensief, meer naar behoefte en niet vanuit ’het moet’.

Zie je nog verbeterpunten?

„Het is voor mij een enorme uitdaging om met twee jonge kinderen aan tafel te blijven zitten tijdens het eten. Lou (8) en Sami (3) hebben vaak iets nodig, bijvoorbeeld een glas water. Bewust bezig zijn met eten wordt lastig als je constant onderbroken wordt. Ik eet dan bijvoorbeeld iets te snel omdat ik weet dat ik ze, vooral de jongste, te hulp moet schieten. Ik vraag ze inmiddels om zelf op te staan om water te pakken. Ook leg ik ze uit waarom ik mijn eten graag in rust opeet.”

Hebben jouw kinderen dezelfde eetgewoontes?

„Lou en Sami eten lokaal en biologisch, net zoals mijn man en ik. Ze geven goed aan wat hun voorkeuren zijn. Mijn oudste dochter is bijvoorbeeld een echte vleesliefhebber, terwijl mijn jongste liever zuivel en vis eet. We geven ze waar ze behoefte aan hebben en dwingen ze niet om dingen op te eten die ze vies vinden. We moedigen ze wel aan om onbekende dingen op z’n minst te proeven. Doordat we ze niet dwingen is eten in ons huis een groot plezier. Onze kinderen zijn absoluut geen moeilijke eters, juist omdat we ze aanmoedigen om nieuwe dingen te proberen.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leefstijl, daar ben ik van overtuigd. Ik rook niet en vind het zelf nutteloze geldverspilling. De smaak van alcohol heb ik nooit heel lekker gevonden. Het komt zelden voor dat ik een wijntje drink, maar ik ben er niet op tegen. Mijn man houdt wel van lokaal gebrouwen speciaalbiertjes en een goede gin-tonic.”

