Weekhoroscoop 39 - Passie en hartstocht zijn te verwachten, Leeuw

Ram

Liefde: De communicatie tussen jou en je partner gaat erop vooruit en ook jullie gevoel voor humor neemt toe. Samen dubbel liggen van het lachen, heerlijk!

Financiën: Met een goed voorkomen, positieve houding en vlotte babbel kun je nu met gemak nieuwe klanten of extra werk binnenhalen waar je een leuk extraatje mee kunt verdienen.

Werk: Je bent snel geïrriteerd en legt op elke slak zout. Om spijt te voorkomen kun je bepaalde woorden beter inslikken. Achteraf zul je beseffen dat het eigenlijk nergens over ging.

Persoonlijk: Besteed extra aandacht aan de plannen die je hebt. Een betere planning, meer structuur en regelmaat zijn hierbij geen overbodige luxe. Heb je al een grote, nieuwe agenda besteld? Zoveel overzichtelijker dan je telefoon.

Stier

Liefde: Je trakteert je geliefde op een etentje of andere gezellige activiteit. Er staat een gezellige week op het menu inclusie de nodige romantiek.

Financiën: Doordat je meer geld over houdt kun je jezelf ook meer permitteren. Desondanks pakt het shoppen minder goed uit dan je hoopte, sommige artikelen blijken niet naar behoren te werken of vallen op een andere manier tegen.

Werk: Je hebt plezier in je werk en komt mede dankzij je collega’s verder dan je had verwacht. De werksfeer is fijn en de samenwerking top.

Persoonlijk: Gedachten en emoties waar je dacht klaar mee te zijn borrelen weer op. Keren dergelijke hersenspinsels regelmatig terug, dan is het beter om deze te verwerken in plaats van telkens weg te stoppen.

Tweelingen

Liefde: Je hebt in verband met andere bezigheden minder tijd voor de liefde. Hoewel je partner het jammer vindt, heeft hij of zij er wel alle begrip voor.

Financiën: Financieel sta je er sterk voor. Desondanks is dit geen goed moment om je nieuwe plannen waar te maken. Je bent momenteel meer van het denken dan van het doen. Ook prima, een goede voorbereiding is het halve werk.

Werk: Je hebt de neiging je agenda helemaal vol te plannen. Fijn dat je zoveel te doen hebt maar als er onverwacht iets tussenkomt heb je stress. Zorg voor een redelijke marge zodat er ruimte is voor uitloop. Of om gewoon lekker wat te kunnen schuiven.

Persoonlijk: Een feestje is deze week niet aan jou besteed. Zelfs als je er toch naartoe gaat om je goede wil te tonen is je bezoek niet van lange duur.

Kreeft

Liefde: Hoewel de communicatie wat minder soepel verloopt is er wel behoefte om samen iets gezelligs te ondernemen. Sporten of een avondje gezelligheid met vrienden gaat doorgaans niet gepaard met serieuze diepgaande gesprekken.

Financiën: Wees extra alert tijdens het online shoppen. Lees reviews en check of de naam van de verkopende partij ergens op een negatieve manier wordt genoemd. Beter voorkomen dan genezen.

Werk: Je bent reuze enthousiast en zit vol nieuwe plannen om je werkzaamheden uit te breiden. Dat zou fijn zijn, kun je ook meteen iets meer gaan sparen. Een buffer op je spaarrekening is nooit verkeerd.

Persoonlijk: Als er onlangs gedoe was binnen de familie is dit een goed moment om het een en ander samen rustig uit te praten en met een schone lei opnieuw te beginnen.

Leeuw

Liefde: Passie en hartstocht zijn te verwachten. Je hebt meer behoefte aan seks en bent ook niet te beroerd om je geliefde daadwerkelijk te verleiden met mooie, lekkere dingen en hem of haar alle aandacht te geven.

Financiën: Je financiën gaan er op vooruit en dit heb je vooral aan jezelf te danken. Vooral als je een poosje geleden ergens in hebt geïnvesteerd blijkt nu dat dit de juiste keuze is geweest.

Werk: Je zit flink hoog in je energie en dit uit zich ook op je werk. Je gaat als een speer en behaalt fantastische resultaten. Je voelt anderen goed aan en kunt hen dan ook prima adviseren.

Persoonlijk: Dit is een goed moment om jezelf eens een spiegel voor te houden en je bewust te worden van je minder leuke eigenschappen. Wat? Jazeker, die hebben we allemaal. Ook jij.

Maagd

Liefde: Sleur alert! Neem je geliefde eens ergens mee naar toe waar jullie nog nooit eerder zijn geweest of plan iets leuks dat jullie nog niet eerder hebben gedaan. Verder heb je veel behoefte aan fysiek contact, je kunt de hele dag wel knuffelen.

Financiën: Neem nog even geen belangrijke beslissingen en wacht met het doen van belangrijke aankopen of het sluiten van overeenkomsten. Vraag gerust even bedenktijd.

Werk: Iemand in je omgeving kan je helpen bij het vinden van werk of je in contact brengen met nieuwe klanten of opdrachtgevers. Onderhandelen gaat je prima af, weet wat je waard bent en handel daarnaar.

Persoonlijk: Hoe goed bedoeld ook, je hebt absoluut geen behoefte aan ongevraagd advies. Je hebt het ook echt niet nodig, je weet heel goed waar je mee bezig bent en wat je beter wel of niet kunt doen.

Weegschaal

Liefde: Je vindt het heerlijk om bij je partner even helemaal jezelf te kunnen zijn zonder hierbij rekening te hoeven houden of je haar, make-up en kleding wel goed zit. Je lief vindt je puur natuur ook nog steeds prachtig.

Financiën: Je trekt aan wat je uitstraalt. Houd jezelf bewust klein en de mensen zullen je minder op waarde weten te schatten. Stel jezelf succesvol op en mensen zullen bereid zijn meer te betalen voor je diensten.

Werk: Je hebt steeds meer de behoefte om zelfstandig te werken en je eigen beslissingen te nemen. Daarover gesproken, doe wat je al eerder wilde doen maar destijds nog niet durfde, grote kans dat dit nu zomaar goed uitpakt.

Persoonlijk: Diverse mensen in je omgeving vragen je om hulp. Zeg alleen ‘ja’ als je het ook echt nodig acht en het niet ten koste gaat van je eigen plannen of rust.

Schorpioen

Liefde: Je hebt deze week meer behoefte aan een goed gesprek met een vriend(in) dan aan quality time met je geliefde. Of… is je geliefde juist het onderwerp waar je met je vriend(in) over wilt praten?

Financiën: Gedoe op financieel gebied verdwijnt nu naar de achtergrond. Als je problemen had blijken deze gelukkig minder ernstig dan je dacht en kan een en ander op korte termijn worden opgelost.

Werk: Je zelfvertrouwen groeit met de dag waardoor je ook meer van jezelf durft te laten zien en meer van je durft te laten horen. Je ideeën zijn absoluut inspirerend en ook echt het delen waard.

Persoonlijk: Blijf goed voor jezelf zorgen en waak ervoor dat je niet in oude slechte gewoontes vervalt. Vooral je nachtrust is deze week een aandachtspuntje.

Boogschutter

Liefde: Omdat je geliefde bij zijn of haar standpunt blijft ga jij er ook anders naar kijken. Tot je eigen verbazing kom je erachter dat je partner eigenlijk wel een punt heeft.

Financiën: Er doen zich één of meerdere kansen voor om ergens in te investeren of meer geld te verdienen maar waar je wegens twijfel niet in stapt. Toch zou je nu best wat meer risico kunnen nemen. Uiteraard niet zonder jezelf eerst goed te laten informeren, maar toch.

Werk: Je agenda is op sommige plekken te vol en op andere te leeg. Je voelt je niet helemaal lekker bij deze verdeling en probeert een manier te bedenken om hier meer regelmaat in te creëren.

Persoonlijk: Zeg ‘ja’ tegen een uitnodiging of voorstel. Zelfs als je er totaal geen zin in hebt zul je er geen spijt van krijgen. Daarbij, wat is het ergste dat je kan gebeuren?

Steenbok

Liefde: Zowel je vrienden als je geliefde kunnen moeilijk tot je doordringen. Je hebt het zo druk met andere zaken dat je hen bewust of onbewust niet toelaat. Blijf desondanks wel communiceren en leg desnoods even uit waarom de dingen even zijn zoals ze zijn.

Financiën: Er is goed nieuws te verwachten omtrent een krediet, lening of hypotheek. Als je al van plan was om een afspraak te maken met de bank of makelaar is het nu het juiste moment hiervoor.

Werk: Iemand denkt bepaalde dingen beter te weten. De discussie aangaan heeft weinig zin en kost alleen maar tijd, energie en een hoge bloeddruk. Het beste wat je kunt doen is de ander gelijk geven en ondertussen gewoon je eigen plan te trekken.

Persoonlijk: Hoogste tijd om het roer om te gooien. Niet denken maar doen Steenbok, gewoon van de één op de andere dag die cirkel doorbreken, je kunt het!

Waterman

Liefde: Seks hoeft niet zo van jou momenteel. Je hecht meer waarde aan warmte, genegenheid en een goed gesprek. Vooral dat laatste is nodig om je partner te overtuigen van het feit dat jij toch echt de beste ideeën hebt voor de inrichting van het huis.

Financiën: Leen niet meer dan je nodig hebt. Super fijn om wat extra geld achter de hand te hebben voor onverwachte zaken maar je maandlast wordt er helaas niet lager op.

Werk: Je kunt deze week niet alleen nieuwe opdrachten verwachten, ook staan er leuke ontmoetingen met interessante mensen op het programma. Zeker als je een poosje hebt stil gestaan komt nu alles weer lekker in beweging.

Persoonlijk: Stressfactoren verdwijnen naar de achtergrond, mede doordat je er zelf ook geen probleem (meer) van maakt.

Vissen

Liefde: Natuurlijk wist je al wel dat je partner nog altijd van je houdt, maar zo complimenteus als je geliefde deze week is…? Hoe dan ook geniet je er met volle teugen van.

Financiën: Je maakt er een heuse sport van om met minder geld meer spullen te kopen. Kringloopwinkels, Marktplaats, outlets; je kunt momenteel redelijk veel met relatief weinig. Super!

Werk: Je komt voor een flinke uitdaging te staan maar als je het uiteindelijk toch weet klaar te spelen kun je rekenen op een mooi compliment en oprechte waardering.

Persoonlijk: Juist in het weekend als je andere plannen hebt worden deze in de war gestuurd door een onverwachte gebeurtenis. Tenzij er sprake is van overmacht heb je altijd zelf de keuze of je dit laat gebeuren of niet.