’Ik heb af en toe echt een hekel aan mijn man’

„Toen ik mijn man twintig jaar geleden ontmoette, was hij een rustige en nadenkende man. Inmiddels blijkt achter zijn rustige karakter een zware depressie te schuilen. Die depressie komt voort uit zijn jeugd: zijn ouders dronken veel, hadden vaak ruzie en kleineerden hun zoon. Heel triest natuurlijk, maar de depressie van mijn man trekt ook mij helemaal leeg. Ik schaam me om het te zeggen, maar door zijn depressieve gedrag heb ik af en toe echt een hekel aan hem.

Behalve het feit dat hij zich ellendig voelt, heeft hij ook geen werk meer. Hij werkte in de bouw, maar werd ’dankzij’ zijn ziekte ontslagen. We hebben nog maar een paar maanden recht op WW, daarna gaan we de bijstand in. Ik kan evenmin werken: mijn man wil mij namelijk continu om zich heen hebben. Aan de andere kant ben ik zelf ook bang dat hij zichzelf iets aandoet wanneer ik weg ben. En dat terwijl hij heel veel hulp krijgt. Iedereen is met hem begaan en ook wordt hij bijgestaan door een psycholoog. Desondanks blijft hij zwaarmoedig en ben ik zo langzamerhand ten einde raad.

Droevige stemming

Toen mijn man depressief werd, nu ruim drie jaar geleden, ben ik me gaan verdiepen in zijn ziekte. Ik heb tientallen boeken gelezen over depressieve mensen. De meesten hebben al moeite om hun bed uit te komen en je moet ze vooral niet pushen om iets te doen. Ik lijk soms zelf wel een psycholoog. Al heb ik ook vaak het gevoel dat ik word meegesleurd in zijn droevige stemming.

Als ik voorstel om even te gaan wandelen, heeft hij nooit zin om mee te gaan. Dat onze twee dochters in de puberteit zitten, maakt het nog eens extra zwaar. Zij doen niet altijd even aardig tegen hun vader en het erge is dat ik dat ergens ook wel begrijp. Nooit zal hij iets leuks met ze gaan doen en hij is altijd negatief. Met anderen kan ik er niet over praten, want in mijn omgeving vinden ze mijn man zielig en zeggen ze dat ik blij moet zijn dat ik niet zelf depressief ben.

Scheiden

Desondanks vind ik scheiden geen optie. Ik houd namelijk nog steeds veel van mijn man. Maar als ik hem zie zitten alsof het leed van de hele wereld op zijn schouders rust, zou ik hem wel door elkaar willen rammelen. Tegen hem willen schreeuwen dat hij zijn best moet doen voor zijn gezin. Maar dat doe ik nooit.

Wel probeer ik met hem te praten als de kinderen in bed liggen. Rustig en begripvol wijs ik hem op het geluk dat op deze manier langzaam uit onze handen glipt, maar die woorden lijken aan dovemansoren gericht. Op zo’n moment krijg ik een nog grotere hekel aan hem. Ik troost mezelf met de gedachte dat het ooit wel weer beter met hem zal gaan. Al plaats ik daar steeds vaker grote vraagtekens bij.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Eventuele namen zijn gefingeerd.

