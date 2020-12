De zoon van Aag is al 3 jaar vermist: Ik ben er 24/7 mee bezig

Aag en haar zoon Jeroen. Ⓒ Eigen foto

Hoewel Aag (58) bijna zeker weet dat haar zoon Jeroen (33) niet meer leeft, kan ze door knagende onwetendheid al bijna drie jaar niet écht rouwen. Jeroen verdween in februari 2018 toen hij ’s avonds uit zijn huis in Leimuiden vertrok. Sindsdien is nooit meer iets van hem vernomen.