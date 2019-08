Een vrouw is een menselijk wezen, anders dan een man, maar evengoed een menselijk wezen zoals een man dat is. Tenminste, zo wordt dat vandaag de dag beweerd, al was het alleen maar om de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te benadrukken. Ik ben het daar niet mee eens. Ik zie de vrouw als bovenmenselijk, als een wonder boven wonder; en in staat om het aardse verschijnsel man te betoveren.