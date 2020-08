Dagboek van een Minnares: ’Ik wil zijn slaaf niet zijn’

Mark vraagt: „Wat is dit? Waar ben jij mee bezig? Hoe kom je aan drie testen, ik ben toch de vader?” „Mark, sorry het is niet wat het lijkt. Ze zijn alle drie fake. Ik probeerde een goede test te krijgen, maar jij wilde niet meewerken, dus heb ik van alles geprobeerd om dit te bewijzen. Die testen zijn allemaal fake. Echt…”

Vader

Aan Marks boosheid te zien, kom ik hier niet mee weg. Hij gelooft me niet, is teleurgesteld. En terecht, want hij is de vader niet denkt hij nu te weten, en daar ging hij de hele tijd wel van uit. En nu is Mark onzeker en boos.

Ik houd een spoedoverleg met mezelf: wat wil ik nu? Deze nieuwe situatie staat ook mij geenszins aan. Mark doet wat hij wil maar legt mij van alles op. Terwijl, ik wil óók mijn vrijheid om te kiezen wat goed voor mij is. Want zolang alles onduidelijk is, en Mark niet voor mij kiest, en voor mij en Ella wil zorgen, wil ik eigenlijk ook niet dat Markt hier woont… Maar Ella vraagt nú mijn aandacht, en we moeten de moeder van Mark ontvangen. Een oplossing is er niet een, twee, drie...

Scène

Maar omdat Mark zo boos is, is hij totaal vergeten dat zijn moeder komt en dat hij voor het eten zou zorgen. Gelukkig is Ella er en kunnen we niet in haar bijzijn een scène maken. Terwijl ik eigenlijk zou moeten opbiechten: „Mark jij bent de vader niet; de biologische vader van Ella is dood. Zeg maar wat je nu van mij vindt. Als je mij daardoor niet meer echtgenote-waardig vindt, met een kind dat inderdaad niet van jou is, dan moet je nu gaan.” Kan ik voor die woorden de moed opbrengen?

Mark kennende zal hij inderdaad een scène schoppen en weggaan, en vervolgens een paar dagen later weer terugkomen. En waarvoor, moet ik mij afvragen? Vanwege de aantrekkingskracht, de seks, de klik die we hebben? Maar is dat wel genoeg om een leven lang voor elkaar te kiezen? Ik wil zijn slaaf niet zijn, alleen maar zíjn wensen vervullen…Als dit fout afloopt, ga ik gewoon mijn eigen weg: mèt Ella, zonder Mark. Stiekem hoop ik dat hij voor mij met Ella kiest, puur omdat hij van mij houdt en niet zonder mij wil leven!

De bel gaat: Marks moeder. Wat gaat Mark nu doen? Hij pakt zijn jas en sleutels en loopt naar de deur. Zijn moeder krijg ik niet te zien, want de voordeur klapt vrijwel direct achter de twee weer dicht...

Als eerste een seintje als er een nieuwe aflevering van Dagboek van een Minnares online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten;

Stuur de tekst ’dagboek aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer;

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding;

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe aflevering. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’dagboek uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!