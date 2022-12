’Zo draag je een (feest)jurk in de winter, maar laat déze stof links liggen’

„Gelukkig zijn er genoeg tips om je favoriete (zomer)jurkjes het hele jaar door te dragen en dus ook in de wintermaanden. Want zeg nou eerlijk: het zou toch jammer zijn om al die leuke items weg te moeten stoppen als het iets kouder wordt?

Thermo-ondergoed

Om te beginnen zou je kunnen kiezen om warme basics te dragen onder een jurk, zodat je lekker warm blijft. Dat kan thermo-ondergoed zijn, maar ook een dikke panty of een strakke legging zou een optie kunnen zijn - of juist allebei.

Als de jurk meer als een tuniek oogt en die lengte ook heeft, is een legging of een strakke jeans sowieso een aanrader. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor lange laarzen of stevige enkelboots, waarin je dikkere sokken draagt. Op die manier is de onderkant van je lichaam al warm genoeg.

Laarzen die zelf gevoerd zijn met wollige vachtjes doen het ook goed in de winter. Onder een jurk kun je eventueel ook nog een blouse of een dunne (wollen!) coltrui dragen. Als je die kiest in een leuke felle kleur is het ook direct een eyecatcher. Vooral bij effen jurken is het leuk als een knalroze of kobalblauwe, groene of gele coltrui zichtbaar is.

Materiaal

Hoe warm je in een jurk blijft, hangt uiteraard ook af van het materiaal waarvan het is gemaakt. Een dun, katoenen exemplaar heeft wellicht meer extra’s nodig dan een jersey variant. Ook belangrijk is de lengte: als de jurk al wat langer is, zijn sowieso je benen al meer bedekt.

Een jurk met lange mouwen is ook een aanrader, maar als de jurk wat ‘bloter’ is, kun je dus een oplossing vinden door een blouse of (col)trui eronder te dragen. Linnen jurken zijn een no-go, die ogen echt te zomers en te gekreukt in de winter, dus die kun je beter links laten liggen.

Trui erover

Een jurk krijgt trouwens ook een instant winterse look door een stoere, ruimvallende trui of hoodie erover te dragen in een kleur die voorkomt in de jurk. Je kunt dan de kraag van de jurk over de trui draperen, zodat dit stukje weer terugkomt en het als een geheel oogt. Bij een printjurk staat dit vooral leuk en de uitstraling wordt meteen een stuk stoerder.

Combineer dit met een paar stevige stappers of stoere boots eronder en kies eventueel ook nog voor beenwarmers in een bijpassende kleur of print! Truien in een mooie kleurenmelange van diverse tinten zijn ook een prima optie, die passen echt bij vrijwel elke jurk. Kies je voor een wat dunnere, eventueel lamswollen trui die toch lekker warm is? Dan kun je ook nog een stoere riem erover dragen om wat meer taille te laten zien.

Vest of jas

Een effen jurk krijgt een heel andere uitstraling als je daarover een lang vest draagt in een mooie print, die je of losjes laat hangen of met een grote, mooie speld vastzet, zodat deze niet gaat fladderen. Op die manier geldt de jurk als basis en is het vest de eyecatcher.

Een korter vest is natuurlijk ook een optie en bij een zijden jurkje staat een cashmere vest heel mooi, omdat het allebei luxe, dunne materialen zijn die goed bij elkaar passen. In dat kader zou ook een cashmere of zijden shawl een mogelijkheid zijn, want ook daarmee zet je een luxe uitstraling neer. Dat kan dus een goede tip zijn voor de aankomende feestdagen! Die shawl zorgt dan niet alleen voor warmte, maar ook voor de nodige grandeur.

Blazer

Met de toevoeging van een blazer, een leren bikerjack of een ander kort jasje geef je weer een andere twist aan het geheel. De blazer oogt zakelijk en is zo een prima idee voor overdag op het werk. Maar met een leren jack is de look weer stoer voor een avondje uit en bij het dragen van een kort jasje ook.

Kies je voor een sweatervest of een hip trainingsjack? Dan oogt het samen met een sportief sweaterjurkje dus weer heel leuk en past het geheel goed bij elkaar. Uiteraard kun je met sportieve accessoires het geheel afstylen. En als je iets meer gekleed wilt gaan, kies je voor een mooie tas en eventueel pumps erbij.”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.