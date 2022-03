Miss Tattoo Nederland 2021: ’Ik werd weggestuurd omdat ik geel-blauwe armen had’

Agelopen jaar...

„Kreeg ik de titel Miss Tattoo Nederland. Daar kun je met een kleine tattoo aan meedoen, maar ook als je helemaal vol zit, zoals ik. Het was zo bijzonder om te horen dat ik eerste was geworden. Ik vond het overweldigend.”

Sinds zeven jaar…

„Woon ik in Nederland. Ik kom uit Polen en kwam hier om te werken. Ik doe nu een opleiding, maar was jarenlang schoonmaker. Daar heb ik weleens commentaar gehad op mijn uiterlijk. De eigenaar van een bedrijf waar ik werkte, zag mijn tatoeages en belde meteen naar mijn baas om te vertellen dat dit niet de bedoeling was. Werd ik weggestuurd omdat ik ’geel-blauwe’ armen had!”

Op mijn tatoeages…

„Krijg ik zowel positieve als negatieve reacties. Op straat heb ik veel bekijks. Ik begrijp dat niet iedereen tatoeages mooi vindt. Dat is een kwestie van smaak. Maar veel mensen hebben ook meteen een oordeel over je, bijvoorbeeld dat je ordinair bent. Ik ben een heel lieve vrouw, die graag voor mensen zorgt. Tot januari liep ik stage in een bejaardenhuis met dementerende mensen. Zij vonden het geen probleem. Ik kreeg alleen twintig keer per dag de vraag of ik die tatoeages er ook af kon wassen, haha!”

Mijn liefde voor inkt…

„Komt van mijn jongere broer. Al sinds zijn jeugd ontwerpt en zet hij tatoeages. Toen ik een jaar of 15 was, zette hij mijn eerste exemplaar: een clown met een rode neus. Die blijft daarom bijzonder voor mij. Maar verder hebben ze geen betekenis, het gaat erom dat ik ze mooi vind. In Polen heb ik een vaste tatoeëerder; ik vertel hem mijn ideeën en hij maakt er iets moois van. Ze zijn allemaal uniek.”

Het is veel goedkoper….

„Om een tatoeage in Polen te laten zetten dan in Nederland. Daar betaal je zo’n 350 euro per dag, hier soms 150 euro per uur. Als ik in mijn vaste tattooshop ben, lig ik daar wel een dag. De vorige keer zelfs drie dagen! Maar toen was wel mijn hele been af. Mijn andere been wil ik helemaal vol laten tatoeëren met mandala’s, dat is momenteel mijn stijl.”

Mijn dochter…

„Is pas 4, dus het speelt nog niet. Maar als zij in de toekomst ook iets op haar lichaam wil, heb ik daar geen moeite mee. Ze moet wel wachten tot ze 18 is.”

Alleen op mijn gezicht…

„Zal ik nooit iets laten zetten. Ik heb een mooi gezicht, dat wil ik graag zo houden. Maar de rest van mijn lichaam wil ik wel helemaal vol hebben. Daarna zal ik blij zijn dat ik geen pijn meer hoef te lijden, haha. Ik heb ooit met make-up mijn tatoeages gecamoufleerd. Grappig om mezelf zo te zien, maar dat ben ik niet. Tatoeages horen gewoon bij mij.”

