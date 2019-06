Ⓒ Maria Stijger

Als klein meisje zag ze het helemaal voor zich: trouwen en misschien wel kinderen. Nu ze de 35 is gepasseerd, heeft Eefje van Ostaden (37) dit ideaalplaatje aangepast. Een man komt er (voorlopig) niet meer in bij deze bewust single vrouw. Ze is nu vier jaar single. Eefje werkt als pedagogisch hulpverlener voor slachtoffers van eergerelateerd geweld, en heeft een dochter (4).