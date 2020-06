Cindy (45): Een van mijn 4 dochters is meervoudig gehandicapt

Voel jij je leeftijd?

„Ik denk niet zo aan leeftijd moet ik eerlijk zeggen, het is zoiets ongrijpbaars. Soms voel ik het wel aan mijn lichaam dat ik wat ouder word. Maar mentaal voel ik mij absoluut nog geen 45 en ga ik gewoon nog lekker door met alles wat ik leuk vind!”

Heb jij beautygeheimen?

„Ik ben schoonheidsspecialiste, dus ik ken meerdere beautygeheimen. Al vind ik dat het grootste geheim niet in een crème zit, maar in de mens. Als je je goed van binnen voelt en een gezonde levensstijl hebt, dan is een crème een mooie aanvulling om je huid in optimale conditie te houden. Ik gebruik zelf uiteraard wel crèmes, maar vind het, het belangrijkste dat ik mij goed voel en mijzelf accepteer zoals ik ben.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Ik denk dat hun schatting wel ongeveer klopt. Het ligt er wel een beetje aan, aan wie je het vraagt. Mijn klanten zeggen bijvoorbeeld vaak dat ik er zo goed uit zie. Maar als ik het aan mijn dochters vraag, dan vinden ze mij toch wel 45. Hoe ik mij voel, bepaalt ook wel echt mijn uiterlijke leeftijd; als ik er helemaal doorheen zit, voel ik mij zo tien jaar ouder.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn blauwe ogen en hun uitstraling. Ik vind ze niet per se heel bijzonder, maar ze weerspiegelen hoe ik mij voel. Dat vind ik er prachtig aan.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben niet zo groot, 1.59, en ik heb vrij stevige benen. Ik heb geprobeerd met sporten ze minder stevig te krijgen, maar wat ik ook probeer, ze blijven een beetje hetzelfde. Ik ben er minder blij mee, maar het is nu eenmaal zo. Zo denk ik ook over mijn lengte. Maar daaraan kan ik al helemaal niets veranderen. Dus mij erover druk maken doe ik dan ook niet.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„De meeste complimenten krijg ik over dat mensen niet aan mij zien dat ik best een pittig leven heb gehad. Ik heb vier dochters, waarvan de jongste - inmiddels 16 jaar - meervoudig gehandicapt is. Dat is zwaar, maar dat laat ik niet zien aan de buitenwereld. Ik ga nog steeds met een glimlach door het leven. Mijn dochter heeft mij laten zien dat echte schoonheid van binnen zit. Dankzij haar kan ik heel goed relativeren.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik heb altijd heel veel plannen gehad. Mijn man en ik wilden veel reizen en allerlei dingen doen. Maar toen wij een gehandicapte dochter kregen, naast het al hebben van drie andere dochters, had ik niet meer de vrijheid om alles te doen wat ik wilde doen. Het gezin moest zich aanpassen aan haar. Mijn gehandicapte dochter komt op een leeftijd dat ze wellicht vaker kan gaan logeren of op een bepaald moment uit huis gaat. Ik heb nog altijd de droom om alle staten van Amerika te bezoeken. Ik weet niet of ik daar te laat voor ben, maar ga het wel proberen.”

„Zakelijk gezien ben ik ook nog niet uitgeleerd. Ik heb wel door dat nu ik ouder word, het niet alleen maar ’knallen’ hoeft te zijn. Het is ook oké om soms even rust te pakken en te genieten. Dat heb ik de afgelopen periode ook moeten doen, omdat door corona mijn schoonheidssalon dicht moest. Ik riep hiervoor wel eens: ’Sluit mij maar twee weken op, dan kan ik rusten’. Na deze periode neem ik dat wel terug, want thuis was ik fulltime mantelzorger en had ik twee andere kinderen die niet naar school gingen en één jongvolwassen dochter thuis. Inmiddels is de zaak weer open, gaan de kinderen weer deels naar school en kan mijn dochter naar haar dagbesteding. Ik vind het heel fijn dat alles weer langzaamaan normaal wordt.”

Wat houdt je jong?

„Mijn passie! Ik krijg zo veel energie van dingen doen waarin ik gepassioneerd ben. Mijn werk bijvoorbeeld is echt mijn passie. Hierdoor vind ik het totaal niet erg om te werken en wil ik dit nog jaren blijven doen. Mensen zeggen ook vaak dat hun kinderen ze jong houden, maar ik heb soms het gevoel dat ze mij tien jaar ouder laten voelen.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Ik geloof dat het belangrijkste is om een passie te hebben. Een mens moet doen wat hij leuk vindt in het leven en waarvan hij gelukkig wordt.”