’Ik was zo ziek dat ik mijn zwangerschap moest afbreken’

Christina was zo ziek dat ze haar zwangerschap moest afbreken Ⓒ Cultura Images | Hollandse Hoogte

Veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap last van (ochtend-)misselijkheid. Maar wat nou als je niks meer binnenhoudt en daardoor in het ziekenhuis belandt? Het overkwam Christine* (37). Vandaag is het Wereld HG (Hyperemesis Gravidarum) Awareness Dag. Wegens de actualiteit herplaatsen wij haar verhaal.