Opvoeddilemma: ’Het vriendje van mijn zoon (12) scheldt met ziektes’

„Het is vooral ’kanker’ en ’tering’ wat de klok slaat”, vertelt Renee over het betreffende vriendje. „Mijn zoon zelf heb ik dat soort dingen vooralsnog niet horen zeggen, maar beïnvloedbaar als hij op deze leeftijd is, ben ik bang dat hij dit taalgebruik op den duur gaat overnemen. Ik merk dat ik me geen houding weet te geven als het in mijn bijzijn gebeurt. Deze jongen is tenslotte mijn kind niet en ik realiseer me dat ik me niet ineens met de opvoeding van een ander kan bemoeien.”

„Aan de andere kant: ik wil dit soort woorden gewoon niet horen in mijn huis en wil zowel het vriendje als mijn zoon duidelijk maken dat ik dit niet normaal vind. Daarbij wil ik ook ’preventief’ in gesprek met mijn zoon om te voorkomen dat hij het gedrag van zijn vriend gaat kopiëren. Hoe pak ik dat nou het beste aan?”

Grenzen aangeven

Kinder- en opvoedcoach Tea Adema vindt dat Renee prima haar grenzen mag aangeven binnen de muren van haar eigen huis. „Mits je dat wel op een open en eerlijke manier doet en goed uitlegt waarom. Dat kan bijvoorbeeld door rustig te zeggen ’Goh, ik merk dat je nu een aantal keren dit woord gebruikt en dat vind ik kwetsend. Zou je dat hier niet meer willen doen?’”

Kolere

„Realiseer je daarbij dat kinderen op deze leeftijd vaak niet eens weten wat ze zeggen. Het gebruik van dit soort woorden is vaak een gewoonte, en gewoonten kun je afleren – of beter nog: omdraaien.” Adema legt uit wat ze daarmee bedoelt. „Afleren komt er in de praktijk vaak op neer dat je zegt dat iets niet meer mag. Beter kun je het anders aanpakken en hem ook gelijk helpen om andere gewoonten aan te leren. Ga samen eens op zoek naar andere woorden die hij kan gebruiken die passen bij zijn emoties. ’Kolere’ werkt bijvoorbeeld vaak goed, of ’gloeiende gloeiende’, zoals ik mijn eigen kinderen in het verleden weleens heb aangeleerd.”

„Als je over weet te brengen dat je bloedserieus bent en hem daarbij zelf ook serieus neemt, kan een kind van deze leeftijd niet anders dan daarin meegaan. Je moet wel van beroerden huize komen, wil je na zo’n gesprek alsnog je kont tegen de krib gooien.”

Gesprek met ouders

„Een gesprek met de ouders van de jongen zou ik niet aanraden. Dat heeft meestal geen zin of werkt vaak zelfs averechts. Bovendien is de kans ook nog eens aanwezig dat dit taalgebruik thuis ooit zijn oorsprong heeft gehad. Als het onderwerp ’per ongeluk’ eens ter sprake komt als je ze ziet, kun je natuurlijk wel voorzichtig eens peilen, en dan op dezelfde manier als waarop je de jongen zou aanspreken. ’Ik merk dat...’, zo’n soort opmerking dus, zonder oordeel of verwijt.

„Met je eigen zoon kun je inderdaad het beste op een rustig moment eens in gesprek gaan om te peilen hoe hij over het taalgebruik van zijn vriend denkt. Vraag of het hem ook al was opgevallen en wat hij ervan vindt. Ook kun je vragen of hij weet wat de betekenis van het woord is en kun je meer specifiek uitleggen dat zoiets erg kwetsend kan zijn voor mensen met kanker of mensen die iemand kennen met deze ziekte.”