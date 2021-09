Daghoroscoop 10 september - Liefde kan teleurstellen, Ram

VANDAAG JARIG

In de liefde hecht je vooral waarde aan geestelijke gelijkwaardigheid. Geïnspireerde mensen als dichters, schilders, musici passen goed bij jou. Naaste familie kan een rol van betekenis spelen bij het vinden van de ideale partner. Zorg ervoor dat je sociale kring groter wordt.

RAM

Je zou meer kunnen doen dan je voor mogelijk houdt. Doe wat belangrijk is eerst en maak een lijst van de dingen die volgende week moeten gebeuren. Liefde kan teleurstellen; huil maar eens uit als dat oplucht. Vertel niet te veel aan collega’s.

STIER

Je kunt over onvermoede mogelijkheden blijken te beschikken. Ontmoet nieuwe mensen die interessante deuren voor je kunnen openen, met wie je geestverruimende gesprekken kunt voeren en ervaringen kunt uitwisselen.

TWEELINGEN

Schep een realistisch beeld van je toekomstmogelijkheden door je ervaring en bekwaamheden op een rij te zetten. Dring aan op duidelijkheid als mensen vage antwoorden geven. Verspil geen tijd aan domme mensen.

KREEFT

Artistieke input zal in de smaak vallen; laat zien of horen wat je te bieden hebt. Een project waarop je al lang broedt kan het punt bereiken waarop het gelanceerd kan worden. Maak er met je geliefde een romantische avond van.

LEEUW

Ook als je niet van sporten houdt zal je moeten toegeven dat beweging goed voor je is. Loop meer en pak minder vaak de auto. Word niet meteen boos als iemand een loopje met de waarheid neemt; zeg kort hoe de vork in de steel zit.

MAAGD

Het kan moeite kosten contact te leggen met iemand die je lijkt te ontwijken. Angst voor het onbekende kan de reden zijn, dus laat je niet uit het veld slaan. Probeer het ijs te breken met ongecompliceerde vrolijkheid.

WEEGSCHAAL

Vertel geen intimiteiten aan iemand die je nog maar kort kent en laat je evenmin in met de intimiteiten van anderen. Vraag je af wat de oorzaak is als een goede vriend(in) ongewoon reageert. Laat je niet in de verdediging drukken.

SCHORPIOEN

Het gras kan elders groener lijken en je kunt veel tijd kwijtraken aan een zoektocht op het internet naar een ander huis of andere baan. Je partner kan geconfronteerd worden met een loonsverlaging die beider budget dupeert.

BOOGSCHUTTER

Spreek na werktijd af met collega’s of vrienden om je aandacht af te leiden van een verwarrende relatie. Neem geen impulsieve beslissingen als het je aan feiten ontbreekt. Geloof niet blindelings wat anderen vertellen.

STEENBOK

Hoezeer werknemers ook proberen goed werk te leveren, het blijft mensenwerk en er kunnen dus fouten worden gemaakt. Je kunt erin slagen de meeste van je plannen uit te voeren ook al verloopt de dag redelijke chaotisch.

WATERMAN

Een geheime romance kan bekend worden en je voor een voldongen feit plaatsen. Biechten en oprechter trouw beloven, of je eigen weg gaan, zijn jouw keuzes. Ga met niemand in discussie over controversiële onderwerpen.

VISSEN

Je hebt goede en vernieuwende ideeën maar het zal niet eenvoudig zijn om ze in praktijk te brengen. Samenwerking belooft echter veel goeds. In een nieuwe relatie zal je moeten wennen als deze totaal verschilt van de vorige. Pas je aan.

