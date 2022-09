Premium Het beste van De Telegraaf

Feuilleton Dagboek van een minnares deel 358: ’Hij kan fantastische kunstjes met zijn tong’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Laura heeft problemen met haar baas omdat ze is vergeten te notuleren wat er moet gebeuren voor het bedrijfsfeest van Mark. En Mark wil niet zeggen of hij van haar houdt of niet.