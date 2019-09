'Ik heb de lelijke jurk die ik cadeau kreeg, verkocht op Marktplaats'

“Ik ben altijd iemand van ‘de lieve vrede’ geweest. Meesteres in tactische en ontwijkende antwoorden. Ik wil het liefst dat iedereen blij is en een goed gevoel heeft over zichzelf. Dus kies ik geregeld voor het bedekken van de ugly truth met de mantel der liefde.

Therapeutisch geleuter

Ik heb dat ooit opgestoken uit het een of andere zelfhulpboek. Je moet proberen om elke dag iets aardigs tegen iemand te zeggen en niet (ongevraagd) een negatieve mening of oordeel spuien. En zo wordt de wereld een klein beetje mooier, te beginnen bij jezelf...

Therapeutisch geleuter? Echt niet! Het werkt, absoluut. Alleen heeft het in het geval van mijn goede vriendin en de jurk die ik van haar kreeg een vervelende nasleep gekregen. Ik was jarig en we gingen gezellig samen lunchen en daarna shoppen. Dat doen we niet vaak, want ze woont niet meer om de hoek en heeft bovendien een totaal andere smaak dan ik.

Shopcoach

Ze houdt van kleurrijk en printjes en is niet vies van een beetje glitter. Ik ben meer van de basic en aardetinten. Onze wegen scheiden zich dan ook meestal snel als we een winkel inlopen. Zo ook dit keer. Ze had verschillende items uit een rek gehaald en was een paskamer in gedoken.

Ik kon niets vinden, dus nam ik de rol van vriendelijke shopcoach op me. Mijn vriendin is nogal onzeker over haar curvy lijf, dus als ik twijfel zie op haar gezicht over een broek of rok, dan weet ik dat ze er niet gelukkig van gaat worden. Gaat ze ergens van stralen, dan straal ik met haar mee, zelfs als ik de kleding afschuwelijk vindt.

Op een bepaald moment kwam ze in een nauwsluitende jurk uit het pashokje die ik vreselijk ordinair vond, maar waar zij zo gelukzalig bij keek, dat ik helemaal meeging in haar enthousiasme. Ik vond het sowieso een overwinning dat ze eindelijk een keer in een strak model durfde en niet een alles verhullend tuniek had uitgezocht. ‘Je ziet er prachtig uit. Hij is perfect. Jammer dat ze ’m niet in mijn maat hebben, anders kocht ik ’m ook,’ deed ik er nog een schepje bovenop. Vriendin kocht de jurk: zij blij.

Ruilen was geen optie

Geheel onverwacht stond ze twee weken later opeens voor de deur met zo’n zelfde jurk. In andere kleuren en míjn maat, maar nog steeds spuuglelijk. ‘Ik liep er tegenaan in een andere stad en ik wist dat je ’m ook zo graag wilde, dus heb ik ’m meteen voor je meegenomen.’

Ik mocht haar er niet voor betalen. Het was haar cadeau, als dank voor mijn vriendschap. Ik bedankte haar hartelijk en zei uiteraard: ‘Dat had je niet moeten doen,’ met het verschil dat ik het dit keer echt meende. Ik móest het ding ook meteen passen van haar. Hij zat als gegoten, dus op een later moment ruilen, was geen optie.

Marktplaatsblunder

Ik heb de jurk één keer aan gehad. Gewoon thuis, tijdens een etentje met het gezin, foto gemaakt en naar vriendin opgestuurd. Daarna snel omgekleed. Toen ik dit jaar mijn zomerkleding weer tevoorschijn haalde, kwam ik hem weer tegen.

Wegens te weinig ruimte in de kast, besloot ik flinke opruiming te houden en zette een hele berg kleding te koop op Marktplaats, inclusief dé jurk. Vriendinlief was niet van de tweedehands kleding – ze vond het een vies idee als iemand een kledingstuk al had gedragen – dus kon ik dat risicoloos doen. Dacht ik…

Ik weet niet hoe, maar ze heeft dus toch gezien dat ik háár jurk te koop heb aangeboden op Marktplaats. En nu is ze heel boos op me. Het was haar cadeau, hoe kon ik dat doen? Ik schaam me dood voor wat ik heb gedaan en heb al duizend keer ‘sorry’ gezegd, maar ze heeft me totaal geblockt en reageert nergens meer op. Ik vind het vreselijk en hoop dat het ooit weer goed komt tussen ons, maar de ‘lieve vrede’ is nu ver te zoeken.”