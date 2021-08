Waarom vind je het nodig om nare reacties op social media te plaatsen?

In oktober 2020 beviel Kim Feenstra van zoontje Brooklyn. Afgelopen week plaatste ze trots een foto met hem op Instagram, waarop ze zelf in bikini gekleed was. Het doel van de foto was om haar nieuwe luiermerk te promoten, maar het gros van de reacties gaat over haar lichaam. Een paar dagen later spreekt ze zich uit over de stormvloed aan reacties die binnenkwam op deze post.

Vetjes

Kim schrijft: „Nooit bij stil gestaan dat deze foto de (on)nodige reacties zou oproepen. Dat ik trots moest zijn om mijn lichaam op deze manier durfde te laten zien, (ik wist niet dat er iets mis mee was) of er nog een kindje onderweg was, (wanneer stoppen we met deze intense vragen, het is niet vanzelfsprekend namelijk en zie ik er zo zwanger uit dan? ) hoe fijn het is om te zien dat ik ook ’vetjes’ heb (vetpercentage weten anyone?) en dan heb ik de hele negatieve reacties maar verwijderd.”

Ze vervolgt: „Leer de kinderen in je omgeving van hun zelf te houden en eerst naar hun zelf te kijken voor ze gaan oordelen over een ander. Begin bij jezelf en wees niet zo hard. Niet voor jezelf, niet voor mij, voor hem of voor haar. Er zijn ergere dingen momenteel in de wereld. En een beetje meer (zelf)liefde doet niemand kwaad.”

Eerder kreeg Kim al nare reacties op een Instagramfoto die ze vlak na haar bevalling plaatste. Haar lichaam zou nep zou zijn, werd hierop gereageerd, omdat haar litteken van de keizersnede niet zichtbaar was en omdat ze geen kraamverband droeg. Hierover vraagt ze zichzelf vooral af: waarom zou ze zoiets onsmakelijks überhaupt delen op social media?

Niet de enige

Kim Feenstra is niet de enige bekende Nederlander die kampt met negatief commentaar op social media. Rapper Ali B sprak zich eind juli ook uit over de negatieve reacties die hij op social media kreeg over zijn lichaam. En in april besloot Rachel Hazes de reactiefunctie op Instagram voor onbekenden te sluiten, omdat zij te veel nare reacties kreeg.

