’Ik scheur nog altijd een beetje uit bij het vrijen’

Sanne Nagtzaam: „Ik zat midden in mijn studententijd toen ik de diagnose lichen sclerosus kreeg en voelde me ontzettend verdrietig en onzeker.” Ⓒ Brenda van Leeuwen

Geen vagina is gelijk, maar sommige zijn echt anders dan anders. Bijvoorbeeld door vaginisme, vulvakanker of lichen sclerosus. Openheid hierover is belangrijk, vinden de vijf vrouwen in de nieuwste VROUW Glossy. Hier online lees je alvast het interview met Sanne Nagtzaam (33). Sanne heeft lichen sclerosus, wat veel pijn, vergroeiingen en een moeilijk seksleven veroorzaakt. Ze werkt als coach, heeft een relatie en twee kinderen (3 en 1).