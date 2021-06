Daghoroscoop 1 juni - Je ontdekt een geheim, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Je kijkt graag tegen mensen op en wilt van hen leren. In je sociale leven lijken veranderingen op komst die te maken hebben met mensen in het buitenland, hoogopgeleiden en/of religieuzen, die een mentorrol kunnen (gaan) vervullen. Je kunt verliefd worden op een onconventioneel type.

RAM

Er kan je onverwacht geld ten deel vallen. Verwacht echter niet te veel, want dan word je teleurgesteld. Wees wat zekerder van jezelf en beteugel je levendige fantasie. Kies vanavond goed gezelschap als je een romantische bui hebt.

STIER

Op het werk kun je een ongewone kans krijgen je creativiteit te tonen. Je hebt gelijk als je je zorgen maakt over concurrentie; blijf streven naar vooruitgang. Stel vragen, maar ga er niet van uit dat de antwoorden waarheid bevatten.

TWEELINGEN

Gelukkig heb je een geheugen voor namen en gezichten, want je kunt mensen tegenkomen die je lang niet hebt gezien. Pak alledaagse dingen eens anders aan. Alleen al het veranderen van de volgorde kan productief blijken.

KREEFT

Close worden met iemand uit een andere cultuur zal je leven een nieuwe dimensie geven. Breid je netwerk uit en maak daarbij gebruik van het internet. Via interactie met ondernemende mensen krijg je een frisse kijk op veel gezichtspunten.

LEEUW

Je kunt ineens bedenken hoe je meer kunt verdienen met het werk dat je doet. Je hebt iets te bieden waaraan anderen behoefte hebben, misschien op wetenschappelijk gebied. Je kunt zoveel indruk maken dat je een prijs in de wacht sleept.

MAAGD

Er gaat in positieve zin iets veranderen. Een goed moment om op reis te gaan; er lijkt geen sprake van oponthoud. Een oude bekende kan je helpen iemand op te sporen uit je jeugd. Zoek contact met de media als je nieuws te melden hebt.

WEEGSCHAAL

Je kunt iets ontdekken wat men voor je geheim wilde houden; je doorziet iets of hoort toevallig iets. Hoe dan ook: je bent blij dat je op de hoogte bent. Je intuïtie zal nuttig zijn op financieel gebied. Luister naar je innerlijke stem.

SCHORPIOEN

Probeer niemand om de tuin te leiden, want je bent voor anderen een open boek. Verkopers zullen het vandaag niet best doen, maar laat je dat niet ontmoedigen. Bescherm je kinderen niet overmatig, want dan komen ze in opstand.

BOOGSCHUTTER

Een prettige werkdag; er kan je een leuke verrassing wachten. Je kunt in toenemende mate te maken krijgen met publiek. Veel privéleven zal je niet resten. Via een vrouw of vriend kun je een andere baan vinden.

STEENBOK

Aan het ontwikkelen van een onconventionele denkwijze en het verbreden van je horizon zou je veel plezier kunnen beleven. Doorbreek de dagelijkse routine; je bent avontuurlijker en onafhankelijker dan je denkt. Boek een reis.

WATERMAN

Schenk aandacht aan een voorgevoel, vooral als dat met je huis te maken heeft. Een aangevraagde lening kan worden toegewezen, of je financiële positie verbetert. Zakelijke ideeën borrelen op, maar blijf wel realistisch.

VISSEN

Je kunt iemand ontmoeten met wie je meteen zakelijk of romantisch in zee wilt. Het is een ongewoon type van een ander gehalte dan degenen tot wie je je meestal aangetrokken voelt. Je kunt samen een sterk team gaan vormen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!