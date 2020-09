Daghoroscoop 22 september

VANDAAG JARIG

Hebt u werk dat u ook van huis uit kunt doen, dan zal uw professionele leven zich meer en meer naar het thuisfront verplaatsen. Dat kan dit jaar al begonnen zijn en definitief worden in 2021. Ga behoedzaam om met kwetsbare organen en lichaamsdelen, zoals enkels, knieën en darmen.

RAM

Iemand die u vandaag voor het eerst ontmoet, misschien zelfs maar even, kan belangrijk voor u worden in de toekomst. U kunt opvallend veel inzicht krijgen in uw eigen karakter en daarmee uw voordeel kunnen doen.

STIER

Het is belangrijk om vandaag zaken draaiende te houden. Als u een plan voldoende uitwerkt kan het geld gaan opleveren. Blijf positief als niet iedereen van uw ideeën onder de indruk is. Vertrouwen in eigen kunnen is de strijd al half winnen.

TWEELINGEN

Een assertieve stemming kan u ertoe brengen uw zegje te doen omtrent zaken die met werk van doen hebben. Laat u niet tegenhouden door een behoudend of geliefd iemand. Zoek definitieve oplossingen voor lopende kwesties.

KREEFT

Heb vertrouwen in eigen oordeel. Feedback van anderen kan u echter helpen helder te denken en keuzes te maken. Houd er rekening mee dat niet iedereen op dezelfde golflengte zit als u. Doe research voor u iets voor uw huis koopt.

LEEUW

De kans is groot dat u politiek geïnteresseerd raakt en bereid bent iets te doen om het lot van mensen in nood te verbeteren. Sluit u aan bij een groep gelijkgestemden. U kunt bijdragen aan bewustwording van anderen en aan een promotiecampagne.

MAAGD

Uw magnetisme zal andere mensen aanspreken. U bent creatief, inventief en hebt het vermogen om diep op zaken te kunnen ingaan. Geniet er volop van als u over vrije tijd beschikt. Beurshandelaren kunnen goede zaken doen.

WEEGSCHAAL

Als u goed gefocust bent is uw geest uw sterkste troef. Zet uw ideeën duidelijk uiteen dan zal niemand zich keren tegen uw precisie of tactiek. Zit u in de verkoop dan zult u uw waar handig aan de man weten te brengen.

SCHORPIOEN

Het kan op de werkvloer een drukte van belang zijn met een ieder die de anderen wil vertellen wat er moet gebeuren. Trek u er niet te veel van aan. Denk eens na over een andere baan of een studie die carrièrekansen kan bieden.

BOOGSCHUTTER

Als zich in uw leven, behalve uw carrière, niets bijzonders afspeelt, is het tijd om dat vacuüm te vullen. Het leven moet toch niet louter uit werken bestaan? Kijk om u heen en ga relaties en vriendschappen aan met leuke mensen.

STEENBOK

U kunt de druk op uw gezinsleven voelen als u in uw werk extra verantwoordelijkheden op u hebt genomen. Met een positieve benadering en een open discussie hoeft echter niemand er de dupe van te worden. Zeg een afspraak eens af.

WATERMAN

Hoewel u in staat bent goed leiding te geven is dat niet altijd gewenst of relevant. Het is soms beter om rekening te houden met de verlangens van anderen. Erken dat u afhankelijk bent van allerlei soorten mensen. Toon empathie.

VISSEN

U kunt gemotiveerd zijn om iets speciaals te bereiken of te verkrijgen en bereid zijn daarvoor een vertrouwd gedragspatroon prijs te geven. Het zal u verder brengen als u begrip krijgt voor de normen en waarden die u van anderen onderscheidt.