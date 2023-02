Praat mee: Kus jij jouw vrienden op de mond?

Dit is overigens niet de eerste keer dat kijkers niet uitgepraat raken over het voormalige stel. Zo heeft Nicole al eens een glas wijn in het gezicht van Martijn gegooid. Ook kwam Martijn er voor het altaar achter een aantal gasten van zijn – toen nog toekomstige – vrouw te kennen. En gisteren was het dus opnieuw raak.

Jammer

De twee ruziemakers vertellen in de aflevering hoe het nu met hen gaat. Nicole spreekt met een vriendin en geeft aan het jammer te vinden dat het avontuur niet is geslaagd: „Het had wat mij betreft anders kunnen lopen.”

Driftcursus

Martijn lijkt er minder moeite mee te hebben. Hij gaat samen met twee vriendinnen naar een driftcursus. De auto’s herinneren hem wel aan zijn ex-vrouw (die rijinstructrice is), maar vervolgens zegt hij zorgeloos: „Op naar de volgende liefde.” Na deze uitspraak kust hij zijn vrouwelijke gezelschap vol op de mond.

De kussen worden lachend door de dames ontvangen, maar veel kijkers blijken het op de mond kussen van vrienden duidelijk minder vanzelfsprekend te vinden en vinden het ’smakeloos’.

Reacties op Twitter

Joyce vindt het kussen van de vrouwen smakeloos.

Wendy vindt de ophef maar preuts.

Marcel begrijpt wel dat het huwelijk tussen Martijn en Nicole stukliep.

