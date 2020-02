Corona-uitbraak: welke maatregelen neem jij?

Elke dag komt er wel een nieuwe stad in het nieuws waar het coronavirus is ontdekt. Maar nu het virus sinds gisteren ook vastgesteld is in Nederland, komt het wel héél dichtbij. Desinfecterende handzeep is bijna overal uitverkocht en ook mondkapjes worden op Marktplaats voor woekerprijzen verkocht wegens het grote tekort. Overigens blijken deze doorgaans niet zo effectief, aangezien je om besmetting te voorkomen vooral van je gezicht af moet blijven.

Handen wassen

De meest effectieve manier om jezelf te beschermen is om meermaals per dag je handen grondig én lang (langer dan vijf seconden) te wassen met zeep, liefst de antibacteriële variant. Maar je kunt natuurlijk ook deurklinken en trapleuningen op drukke plaatsen vermijden. Het aanraken van dergelijke oppervlakten kan op zich geen kwaad, maar mocht je daarna met je handen aan je neus of mond zitten, dan kan dit wel gevaarlijk zijn.

Het RIVM gaf als extra advies dat je het beste in je elleboog kunt hoesten of niesen. En bij voorkeur papieren zakdoekjes gebruiken die weggegooid kunnen worden in een afgesloten vuilnisbak.

Praat mee

Neem jij nog andere maatregelen tegen het virus? Of vind je het allemaal maar paniekzaaierij? En denk je dat er nóg meer besmettingen zullen volgen in Nederland? Praat mee op onze Facebook-pagina!