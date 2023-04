Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Djoeke (35): ’Nu hoef ik niet haastig op zoek naar een potentiële vader’

Door Lisa Vermeij Kopieer naar clipboard

’Ik voelde me vaak één bom hormonen.’ Ⓒ Sasha Lambert

Wie wat bewaart die heeft wat. En dat geldt zeker voor vrouwen met een kinderwens, want die biologische klok tikt genadeloos door. Daarom laten steeds meer vrouwen hun eicellen invriezen. Djoeke Wierda (35) ontdekte vorig jaar dat ze een verhoogde kans heeft om vervroegd in de overgang te raken. Ze is coach en single.