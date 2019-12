Pascale: Ik ben tegen 1 model voor iedereen, zoals de ’Schijf van Vijf’

Ik had altijd honger

„Mijn interesse in voeding is al vroeg begonnen. Ik had altijd honger en zelfs na een normale maaltijd had ik nooit genoeg. Eten werd een obsessie. Ik ben model geweest en omroepster, maar de rode draad in mijn leven bleef voeding. Ik heb van mijn probleem mijn werk gemaakt: ik ging me in de materie verdiepen en interviewde voedingswetenschappers over de hele wereld. Daardoor is het gelukt om mijn obsessie om te buigen naar ’kracht en houvast’.”

„Met mijn kookboeken wil ik mensen praktische hulp bieden - zoals recepten - zodat ze meteen aan de slag kunnen. We zitten allemaal veel te veel in ons hoofd, we denken dat ’gezonder eten’ vooral te maken heeft met wilskracht, motivatie en coaching.”

„Sinds ik snelle koolhydraten zoals brood, pasta, aardappelen en rijst heb vervangen door extra groenten en vet, reageert mijn lichaam anders. Nu ben ik wél voldaan en is het knagende hongergevoel verdwenen.”

Glas wijn

„We moeten beseffen dat ieder lichaam anders is en dat veel mensen niet tegen snelle koolhydraten kunnen. Daarom ben ik tegen één model voor iedereen, zoals de Schijf van vijf. Dat model stimuleert mensen om veel koolhydraten te eten en weinig vet, maar nieuwe inzichten hebben laten zien dat dit niet voor iedereen werkt.”

„In mijn recepten zitten minder koolhydraten en meer vetten. Veel mensen verliezen zich in de ’snelle’ koolhydraten, zoals brood, pasta en witte rijst. Terwijl niet koolhydraten voor de verzadiging zorgen maar eiwitten en vetten. Mijn recepten worden dus ook bereid met een flinke klont boter of scheut olijfolie. En light producten gebruik ik al helemaal niet.”

„In mijn recepten schrap ik niet alle koolhydraten, alleen degene die snel worden verteerd en je bloedsuiker laten stijgen. Je vindt wel groenten, fruit, linzen en kikkererwten in mijn boeken. Die staan voor lekker, eenvoudig, snel klaar en gezond; koken moet leuk blijven. Dus als je - zo’n driekwart van de tijd - natuurlijk eet, mag je best wel wat ’troep’ eten. Voor de een is dat een croissant, voor de andere een bord frietjes of glas wijn bij een romantisch diner.”

„Al maak je mij, na vijftien jaar op deze manier eten, niet meer blij met een bakje friet. Toen ik net begon met het stoppen van snelle koolhydraten eten was dat natuurlijk een ander verhaal. En dat is ook helemaal geen probleem want nogmaals: eten moet leuk blijven.”

Genieten

„Ik focus me niet op afvallen, ook niet in de VROUW-challenge. De focus ligt op lekker en kwalitatief eten, meer energie krijgen van het eten en terug naar de basis met pure, natuurlijke producten. Het gevolg is wel dat mensen met overgewicht door deze manier van eten zullen afvallen.”

„Ik gebruik normale ingrediënten, maar maak daar vervolgens bijzondere gerechten van. Daarnaast hoop ik dat ik de VROUW-lezeres plezier in koken kan (terug)geven en ze nieuwe recepten kan laten ontdekken. Want op nummer 1 blijft staan: genieten van het leven! Dus... sta open voor deze challenge en laat je verrassen!”

