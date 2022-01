’De interessantste gesprekken vonden na Johnny de Mols talkshow plaats’

Premium Voetbal

Rijke herinneringen Vincent van den Berg: van Bergkamp tot Cruijff en een bekerduel bij Ajax

Bij tweededivisionist Excelsior Maassluis is de selectie in alle staten. Nooit eerder maakten zij ‘Ajax-uit’ mee in de Johan Cruijff ArenA. Dat geldt ook voor captain Vincent van den Berg (32), die ermee stopt aan het einde van dit seizoen en met het bekerduel in Amsterdam donderdag het mooist denkb...