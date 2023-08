Nadia’s dochter (2) verdronk: ’Na haar dood kreeg ik suïcidale gedachten’

Bijna elke week verschijnt er wel een nieuw verhaal over een verdrinking in het nieuws. Nadia Buzink (34) kan daar helaas over meepraten. Op 4 september 2020 verdronk haar dochter Vienna (2) in een sloot vlak bij huis.

’Vienna heeft vast gedacht dat ze op het kroos kon lopen.’ Ⓒ Mark Uyl