’Mijn man gaat vreemd met collega’s’

Lieve Sabine, al ver voordat we allemaal thuis moesten werken, verdacht ik mijn man ervan dat hij regelmatig affaires heeft. Voornamelijk met vrouwen die hij door zijn werk als salesrep ontmoet. Hij heeft het altijd ontkend als ik hem confronteerde met mijn verdenkingen, maar door de jaren heen zijn er wel vreemde dingen gebeurd.

Zo ging hij een paar jaar geleden op cursus in een weekend. Hij zou met zijn afdeling gaan maar toevallig kwam ik in de stad twee collega’s van hem tegen. En zij wisten van niks... Toen ik het later aan mijn man vroeg, was hij er meer dan vaag over. Hij was ook een beetje verbrand op zijn schouders… Kortom, er klopte geen bal van. Maar goed, ik dwaal af. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat hij het niet zo nauw neemt met onze afspraken.

En vlak voordat we in lockdown gingen werkte hij weer heel veel over en had hij opvallend veel afspraken buiten de deur. Zijn assistente, een leuke vrouw overigens, was daar altijd bij en ik vermoedde dat zij iets hadden. Daarom checkte ik stiekem zijn telefoon en email en daar vond ik veel suggestieve teksten die zij naar elkaar stuurden. Geen hard bewijs, maar het ging wel over de grens van het toelaatbare. Dus de lockdown was in die zin een zege; hij kon niet meer afspreken.

Maar hij blijft glashard ontkennen en ik voel me eigenlijk afschuwelijk. Wat ik ook zeg of doe, hij houdt vol dat ik spoken zie. We zijn al vijftien jaar samen, hebben geen kinderen en ik houd van hem. Ik wil hem niet kwijt maar ben zo ongelukkig nu! Ik weet niet wat ik moet doen...

Sabine: „Nou dat snap ik! Het is tijd om eens goed na te denken wat te doen. Jullie moeten echt om de tafel. En misschien zelfs met een mediator erbij. Maar ik denk dat je eerst eens goed bij jezelf te rade moet gaan. Wil je dit? Kun je leven met het feit dat jouw man ontrouw is? Want als je al jaren vermoedt dat hij vreemdgaat, is dat wellicht ook echt zo. En natuurlijk zullen er een heleboel vrouwen zeggen dat je hem eruit moet trappen omdat zijn gedrag onvergeeflijk is. Maar misschien kun jij wel leven met een man die niet altijd even trouw is?”

„Maar je moet niet willen (samen)leven met zijn leugens en beschuldiging dat jij spoken ziet. Dus jullie zullen echt eerlijk naar elkaar moeten zijn. En als alle kaarten op tafel liggen, kunnen jullie samen beslissen of dit de manier is waarop jullie bij elkaar willen blijven. En als jij er niet mee kunt leven en hij niet bereid is om zijn gedrag aan te passen, dan zijn jullie wellicht niet meer geschikt voor elkaar.”

„Want ontrouw bedreigt ieders eigenwaarde. Op de een of andere manier geeft jouw man het signaal af dat je niet goed genoeg bent. Je kunt ook kiezen voor een open relatie. Als die afspraken transparant en eerlijk naar beide partijen zijn, kan zo’n constructie ook werken. Begin in ieder geval met nadenken of je bij hem wil blijven ondanks dat hij af en toe seks met een ander zou hebben. En misschien dat jullie het huwelijk in een nieuwe - en ook voor jou veel betere - vorm kunnen gieten? Succes!”

