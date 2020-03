Zo kun je thuis gratis work-outs doen!

Fit Channel

1) Bij FitChannel krijg je met een abonnement toegang tot meer dan 800 work-out video’s, heel veel gezonde recepten en je eigen MyFitchannel-omgeving voor het bijhouden van je resultaten. Ook is het mogelijk om digitale begeleiding (onder andere via WhatsApp) te krijgen.

Zo kun je vanuit huis nog van alles doen om te werken aan je bikinibody. Er is ook een community waar leden elkaar tips geven en motiveren. En: de eerste maand is nu in verband met de sluiting van sportscholen gratis.

Fit at Home

2) Fit at Home is het eerste thuisplatform voor sporten in Nederland. Met een druk op je afstandsbediening heb je on demand toegang tot meer dan 1000 work-outs in de meest uiteenlopende categorieën.

Daarnaast heeft Fit at Home inmiddels ook een webshop, e-books, eigen sportkleding, een online magazine en een sms-service, zodat je nooit een les vergeet. In verband met de sluiting van de sportscholen is Fit at Home nu gratis tijdens de lockdown.

Blogilates

3) Blogilates is een bedrijf dat is opgericht door sportlerares en pilatesinstructrice Cassey Ho. Het is het nummer 1 vrouwelijke fitnesskanaal op Youtube met meer dan 500 miljoen weergaven en 4 miljoen abonnees.

Op haar kanaal vind je diverse korte en lange video’s met work-outs waarmee je je hele lichaam traint. Cassey is body positive en omarmt het feit dat niemand perfect is. De work-outs variëren van heel makkelijk tot oefeningen waar je even flink van moet bijkomen.

Yoga with Adriene

4) Yoga with Adriene is een YouTube-kanaal met meer dan 6 miljoen abonnees. Het bevat veel verschillende yogavideo’s – plus een aantal meditatievideo’s – voor alle leeftijden, genders en niveaus.

Ideaal voor als je wilt werken aan je lichamelijke én mentale gezondheid. Je kunt starten bij het beginnersniveau en langzaam opbouwen naar de intense yoga-oefeningen, waar je zeker flink van gaat zweten.

Nike Training Club

5) Met de Nike Training Club app kun je vanuit huis in een mum van tijd fit worden. De komende weken delen ze in de NTC app de beste work-outs, voedingsadviezen en tips van experts, zodat we allemaal sterker dan ooit worden.

Ook kun je yogalessen volgen. De app biedt trainingsschema’s van 4 tot 6 weken aan, die gericht zijn op waar jij aan wil werken. Sessies duren 15 tot 45 minuten. Just do it!

7 Minute Workout

6) De 7 Minute Workout app is wereldwijd één van de populairste fitness-apps. De app biedt work-outs aan die in sessies van 7 minuten plaatsvinden. De 12 oefeningen richten zich elk op een ander lichaamsdeel.

Je krijgt meldingen wanneer de volgende oefening begint. Zo hoef je niet de hele tijd de timer in de gaten te houden. Deze app is ideaal voor als je niet heel lang de tijd hebt om te sporten, maar toch wilt bewegen en resultaat wil zien. Succes verzekerd.