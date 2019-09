’Ik overweeg een borstreconstructie’

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat, huidskleur en/of 'schoonheidsfoutje(s)'. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week winkelmedewerker Patricia Janssen Nardi (46).

Voel jij je leeftijd?

„Geestelijk voel ik me vaak veel jonger maar lichamelijk voel ik me regelmatig een stuk ouder. Dat komt doordat ik eind 2017 borstkanker kreeg. Ik heb eerst een half jaar chemotherapie gehad, daarna ben ik twee keer geopereerd (borstamputatie en okselklieren) en kreeg vervolgens nog drie weken radiotherapie. Ook moet ik zeven jaar anti-hormonale pillen slikken.”

„Om de productie en/of werking van het hormoon oestrogeen te onderdrukken. Dat heeft tot gevolg dat ik op mijn 45e in de overgang ben gekomen met alles wat daar bij hoort, denk aan opvliegers en last van mijn gewrichten. Gelukkig voor mijn man en kinderen valt het met de stemmingswisselingen wel mee hahaha.”

Partricia Janssen Nardi Ⓒ Eigen Beeld

Heb jij beautygeheimen?

„Mijn beautygeheim is simpel: ik smeer alleen het hoognodige op mijn gezicht (dag/nachtcrème en oogpotlood/mascara) en lichaam (bodylotion). De littekens van de operaties smeer ik nog elke dag in met littekencreme, dan voelt alles soepeler aan. Verder probeer ik zo gezond mogelijk te eten, veel water te drinken, te bewegen en te sporten zodat ik fit en op gewicht blijf. Dat is belangrijk voor me en daar voel ik me beter bij.”

„Verder ben ik heel zuinig op mijn haar. Tijdens de chemokuren heb ik de cold-cap (hoofdhuidkoeling) en verschillende haarverzorgingsproducten gebruikt om te voorkomen dat ik kaal werd. Ik kreeg in het ziekenhuis wel het advies om vast een haarwerk te bestellen omdat de kans klein was dat het zou helpen. Desondanks bleef er genoeg haar over om kale plekken te bedekken. Inmiddels is mijn haar weer een stuk voller en ben ik nog elke dag blij dat ik dat toen volgehouden heb.”

Patricia Janssen Nardi Ⓒ Eigen Beeld

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Vroeger werd ik altijd ouder geschat, na mijn 40e vaak wat jonger. Heerlijk! Ik denk dat ik ook wel een beetje een ’jeugdige’ en moderne kledingstijl heb. Al let ik er wel op dat ik me niet kleed als mijn dochter van 17! Eigenlijk draait het natuurlijk allemaal om uitstraling, je straalt uit hoe je je voelt.”

„Toen ik vorig jaar klaar was met alle behandelingen keek ik in de spiegel en miste vooral de blije, onbezorgde blik in mijn ogen. Daar werd ik verdrietig van. Ik werk nu aan mijn innerlijk en gelukkig zie ik steeds vaker de oude ik. Al wordt het natuurlijk nooit meer zoals het was, maar dat hoeft ook niet; het heeft me ook wel wat gegeven. Zo zei mijn beste vriendin dat ik zachter ben geworden. En misschien is dat ook zo; ik geniet nog meer van de kleine dingen en straal dat waarschijnlijk ook uit.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen, de kleur er van: een soort van helderblauw. En mijn vechtersmentaliteit, ik geef niet op, nooit!”

Patricia Janssen Nardi Ⓒ Eigen Beeld

Waar ben je minder blij mee?

„Ik kan van alles opnoemen waarmee ik minder blij ben maar uiteraard staat het feit dat ik geen borsten meer heb met stip bovenaan. Daarom overweeg ik een borstreconstructie. Geen protheses hoor, alleen met lichaamseigen materiaal. Anders wil ik het sowieso niet.”

„Zo’n operatie duurt lang en is behoorlijk zwaar, ook qua herstel. Omdat ik nog steeds behoorlijk vaak vermoeid ben, weet ik ook nog niet of ik dat wel moet doen. Mijn lichaam heeft immers al een enorme opdonder gehad en is nog niet hersteld. Gelukkig hoef ik nog geen beslissing te nemen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn kracht. Dat is mijn sterkste punt én mijn grootste valkuil. Daardoor lijkt het namelijk alsof ik de hele wereld aan kan en mij nooit ergens zorgen over maak. Maar dat is natuurlijk niet zo. Qua uiterlijk krijg ik complimenten over mijn ogen, en ook wel over mijn kledingstijl. Schijnbaar is het totaalplaatje wel prima.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Vroeger droomde ik dat ik een succesvolle zakenvrouw zou worden. Nou, dat is duidelijk niet het geval: ik werk al tig jaar in dezelfde winkel hahaha. Ik droomde niet over trouwen en moeder worden maar dat is dus wel gebeurd: ik heb de liefste man, (mijn rots) en de leukste kinderen (mijn trots). Dat vind ik het allermooiste en daarvan geniet ik het meest.”

Wat houdt je jong?

„Mijn kinderen (17 en 14). Zijn staan zo lekker vol in het leven, doen leuke dingen en nemen vaak vrienden mee naar huis. Mee eten is bij ons ook nooit een probleem, juist gezellig met een heel stel aan tafel, lekker kletsen en meegenieten van hun verhalen en humor! En natuurlijk de avonden met mijn eigen vriendinnen, die zijn goud waard.”

„Ik ben echt een familiemens, dat is mijn Italiaanse achtergrond denk ik. Ik vind het heerlijk om met zijn allen te eten en lekker lang te tafelen. Dan nodigen we de familie uit en hebben we fijne gesprekken en een hoop lol. Genieten van de kleine dingen in het leven die zo vanzelfsprekend lijken maar dat eigenlijk helemaal niet zijn.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Mensen kennen mij als een sterke vrouw die makkelijk praat en alles weglacht. Maar diep van binnen ben ik regelmatig best bang/onzeker. De les die ik geleerd heb is dat sterk zijn goed is maar niet te sterk. Het is beter om je af en toe kwetsbaar op te stellen, dat levert ook mooie dingen op.”

