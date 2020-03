Eke (47): Soms werk ik zestig uur per week, soms zeventig

Ⓒ Beeld: Mariël Kolmschot/Visagie: Nicolette Brøndsted

Een topfunctie bekleden en een gezin runnen: Eke Rog (47) doet het al jaren. Zij vertelt hoe ze een werkweek van minstens vijftig uur combineert met het moederschap. Eke is commercieel directeur bij entertainmentbedrijf Stage Entertainment Nederland. Ze heeft een dochter (15) en is getrouwd. We spraken haar voordat het coronavirus uitbrak in Nederland.