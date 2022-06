’Je ‘deel van een maatschappij voelen’ is ongelooflijk ouderwets’

Sterren

Anouk: ik lag drie keer in ziekenhuis om overdosis drugs

Anouk doet in het NPO 3-programma Boerderij van Dorst een aardig boekje open over haar wilde leven. Naast onthullingen over opnames in het ziekenhuis vanwege drugs en drank, gaat ze ook in op het moois in haar huidige leven. Volgende week trouwt ze voor de derde keer en ze laat weten dat ze daarvoor...