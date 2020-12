Verrassend, ook déze 10 producten passen door de brievenbus!

1. Wijn

Je zal vast denken: een fles wijn door de brievenbus? Hoe dan! Ja, het kan echt! Via bloompost.nl kan je een platte fles wijn bestellen om naar de échte wijnliefhebber te sturen. En laten we eerlijk zijn, daarvan zijn er best veel...

2. Soep

Soep door de brievenbus? Klinkt als een enorme kliederboel. Maar niets is minder waar. Op soepstarter.nl kun je een box bestellen met een mix van gedroogde groenten, kruiden en specerijen. Het enige wat je thuis nog hoeft toe te voegen is kokend water, zout en wat restgroenten. Zonder recept, zonder gedoe!

3. Bedankt voor die bloemen

Een bos bloemen afleveren heeft altijd wel wat, maar bloemen door de brievenbus laten bezorgen is zowel origineel als coronaproof! Wat wil je nog meer? Dit kan bij meerdere websites, één daarvan is greetz.nl.

4. Popcorn

Maak jij iemand weleens gelukkig met een bioscoopbon? Via zaakado.nl kan je een Pathé thuis-cadeaubon laten bezorgen, samen met een zakje popcorn. Speciaal voor je coronaproof filmavond.

5. Say cheese

Ben of ken jij een enorme kaasliefhebber? Dan is een kaasje door de brievenbus het perfecte cadeau. Via onder andere saycheesetoday.nl kan dit!

6. O denneboom

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een kerstboom ontvangen door de brievenbus. Geen gedoe meer met het uitzoeken en naar huis sjouwen. Via bloompost.nl kun je een kerstboom bestellen die door de brievenbus past. Echt waar!

7. Zaden voor een dennenboom

Zoek je een origineel cadeau voor de echte do-it-yourselfer? Geef dan in plaats van de kerstboom de optie om zelf een dennenboompje te planten! Ook dit kan via bloompost.nl.

8. Cakemix

Ook een perfect én origineel cadeau voor de do-it-yourselfer: een cakemix! Dit kan je onder andere bestellen via bijzonderesmaken.nl.

9. Taart

En mocht je toch niet heel veel zien in het zelf maken van een cake, kun je ook een kant-en-klare cake bestellen! En mocht je óók niet zo’n cakeliefhebber zijn, heeft brievenbustaart.nl nog genoeg soorten taarten waaruit je kan kiezen.

10. Glossy

En last but zeker not least: de nieuwste VROUW Glossy - met daarin onder andere een groot interview met Patty Brard - is heerlijk leesvoer en perfect om aan iemand (jezelf bijvoorbeeld...) cadeau te doen.