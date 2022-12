Rilana (36): ’Je zult mij niet snel zonder hakken de deur uit zien gaan’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ik ben 36 jaar, maar ik voel me eerder 26. Al voel ik na een avondje uit wel dat ik ouder word. Ik heb inmiddels twee dagen nodig om bij te komen, haha. Ik ben gezegend met het leven dat ik heb en probeer me daar ook elke dag bewust van te zijn. Ik verloor mijn broer nadat hij op 27-jarige leeftijd aan kanker overleed. Zijn dood heeft er aardig ingehakt, maar het heeft mij ook iets gebracht. Het heeft me doen realiseren dat het leven elk moment voorbij kan zijn. Ik probeer me daarom minder druk te maken om de randzaken. Sindsdien vertel ik de mensen van wie ik houd dagelijks wat ze voor me betekenen.”

Heb je een beautygeheim?

„Koop en draag de outfit die misschien een beetje buiten je comfortzone ligt. Val op, wees ’extra’, en voel je er geen moment schuldig of onzeker over. Probeer je eigen beauty te zien. Je kunt werken aan een betere versie van jezelf, maar dat kan pas als je jezelf helemaal hebt omarmd. Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Als klein meisje ben ik ook ontzettend onzeker geweest. Ik was het enige zwarte meisje in de klas en had veel meer rondingen dan de rest. Het zorgde voor pesterijen en heel wat tranen. Mijn broer zei dan altijd: ’Trek je er niks van aan, want jij lijkt op Mosa Nena.’ In de geschiedenis van Curaçao staat zij bekend als het mooiste meisje van het eiland.”

Schatten mensen jou vaak op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik een paar jaar jonger geschat. Mensen schatten me eind twintig of begin dertig. Ik denk dat ik dit grotendeels te danken heb aan mijn huid en kledingstijl. Op kantoor sta ik bekend om mijn modieuze corporate look en hoge hakken. Je zult mij niet snel zonder hakken de deur uit zien gaan. Zie je me toch op sneakers? Dan is dat uitzonderlijk!”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn persoonlijkheid, ik ben liefdevol, zorgzaam en oprecht. Als ik naar mijn uiterlijk kijk ben ik vooral blij met mijn curves, met name mijn smalle taille.”

Waarmee ben je minder blij?

„De afgelopen anderhalf jaar ben ik door een traagwerkende schildklier aardig wat kilo’s aangekomen. Ik ben nooit de slankste geweest en dat is ook niet mijn wens. Toch wil ik lekker in m’n vel zitten. Gelukkig werkt mijn schildklier inmiddels weer naar behoren en begin ik me ook fitter te voelen. Het is fijn om het resultaat van mijn work-outs te kunnen zien.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nog niet helemaal, ik geloof dat je nooit precies bent waar je wilt zijn. Je moet jezelf constant blijven ontwikkelen, maar ik geloof wel dat je dankbaar moet zijn voor waar je staat. Momenteel ben ik naast mijn werk als juridisch adviseur werkzaam als selfconfidence coach. Samen met een vriendin help ik andere vrouwen zichzelf te omarmen. Ik vind het fantastisch om te doen. In 2023 hoop ik nog veel meer vrouwen te bereiken. Elk jaar maak ik een vision board met nieuwe doelen. Het helpt me kritisch naar mezelf te kijken. Ook zorgt het ervoor dat ik mijn bestemming niet uit het oog verlies.”

Heb je een levensles?

„Why try to fit in, when you were made to stand out. Dat probeer ik mijn kinderen ook mee te geven. Elke ochtend vraag ik ze opnieuw: wie is mooi? Wie is slim? Wie is lief? Wie kan alles? Als ik het een keer vergeet, vragen ze er zelf om. Ik merk dat ze hierdoor hun dag veel positiever en krachtiger beginnen. Eigenlijk zou iedereen z’n ochtend zo moeten starten.”

