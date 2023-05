ADHD een jongenskwaal? ’Bij vrouwen wordt het vaak pas in de menopauze gediagnosticeerd’

„Concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit zijn de kernsymptomen van ADHD, maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Het is een syndroom dat je gehele lichaam en geest beïnvloedt”, vertelt hoogleraar en psychiater Sandra Kooij.

Wat is ADHD en wat zijn de soorten?

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). Hersenonderzoeker Sarah Durston vertelt dat ADHD een verzamelnaam is voor verschillende symptomen. „Men denkt vaak dat de symptomen worden veroorzaakt door ADHD, maar dat klopt niet. ADHD is de naam die we aan de symptomen hebben gegeven. In de psychiatrie hebben we een handboek voor de classificatie van psychische problemen. Oorspronkelijk is dit handboek in de jaren vijftig opgesteld. Het blijft in ontwikkeling en sinds de jaren tachtig wordt het meer en meer gebruikt.”

Het handboek onderscheidt drie verschillende types ADHD. Je hebt ADHD-I (dromerig/inattent), ADHD-H (hyperactief en impulsief) en ADHD-C (aandachtstekort, hyperactief en impulsief). Het laatste type is het meest voorkomend. Daarom worden ADHD’ers vaak geassocieerd met hyperactief en impulsief gedrag en worden de dromerige en besluiteloze types eerder over het hoofd gezien.

ADHD symptomen

Concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit zijn volgens het handboek de belangrijkste symptomen. Kooij zet nog een aantal andere kenmerken en bijkomende problemen op een rijtje:

Weinig gevoel hebben voor tijd

Moeite hebben met plannen

Hoofd- en bijzaken niet van elkaar kunnen scheiden

Slaapproblemen

Depressie

Prikkelbaarheid

Emotionele uitbarstingen

Klunzigheid

„Tachtig procent van de mensen met ADHD ervaart slaapproblemen en dat heeft een enorme invloed op hun dagelijks leven. Hiernaast slaat de stemming van iemand met ADHD tot wel vijf keer per dag om. Alleen het vergeten van een sleutelbos kan al een grote impact hebben op hun gemoedsrust. Mensen met ADHD hebben weinig rem en dat heeft vergaande consequenties. Het zorgt ervoor dat ze chaotisch en impulsief zijn. Ze hebben veel ideeën, maar vinden het lastig om iets af te maken. Dit zorgt voor problemen op het gebied van werk, relaties en financiën, maar het kan ook fysieke consequenties hebben. Zo zien we bijvoorbeeld dat lichamelijke aandoeningen als obesitas, diabetes, migraine, allergieën en hart- en vaatziekten eerder voorkomen bij iemand met ADHD”, aldus Kooij.

ADHD bij vrouwen

Een van de grootste misvattingen over ADHD is dat het vooral een jongenskwaal is. „ADHD wordt vaker bij jongens gediagnosticeerd, maar dat betekent niet dat het bij meisjes niet voorkomt. De symptomen die in de definitie van ADHD staan zie je over het algemeen vaker bij jongens. Meisjes met ADHD hebben vaker het inattente type, ze zijn dromerig en minder druk. Hierdoor kunnen ze over het hoofd gezien worden. Bovendien wordt het type gedrag dat past bij ADHD sociaal meer geaccepteerd van jongens”, vertelt hersenonderzoeker Durston.

Psychiater Kooij sluit zich hierbij aan: „Meisjes met ADHD zijn vaak twijfelachtig, besluiteloos en dromerig. Ook hebben ze eerder last van angst en depressie. Deze symptomen zijn niet vervelend voor anderen, maar wel voor henzelf. Het gedrag wordt niet als storend ondervonden door leerkrachten en ouders, waardoor er minder snel aan de bel wordt getrokken en huisartsen de symptomen ook minder snel herkennen.”

„Bij vrouwen wordt ADHD vaak pas in de menopauze gediagnosticeerd. Ik vind dat heel kwalijk. Vrouwen met ADHD bijten door totdat ze erbij neervallen. Door alle hormonale schommelingen geven ze het pas op in de menopauze. Recent hebben cardioloog Janneke Wittekoek, gynaecoloog Dorenda van Dijken en ik daarom het Hoofd Hart Hormonen (H3) netwerk opgericht. Hormonale stemmingswisselingen, hartklachten en ADHD komen vaak bij dezelfde patiënten voor. Met dit netwerk hopen we het beter te herkennen en behandelen.”

Misvattingen ADHD

ADHD wordt door sommigen gezien als modeziekte. Hoe denkt Durston daarover? „Het kan helpen om problemen een naampje te geven. Drukke kinderen zijn er altijd geweest, maar de naam ADHD gebruiken we pas sinds 1984. In het psychiatrische handboek heette het daarvoor nog MBD, minimal brain damage, en werd er bovendien minder vaak een naam gegeven aan problemen.”

„Vroeger werden er een stuk minder diagnoses gesteld, maar dat betekent niet dat dit soort problemen ook minder voorkwamen. Tegenwoordig is er meer aandacht voor psychische problemen en werken we veel meer met classificaties. Deze classificaties waren lange tijd ook belangrijk om de zorg gefinancierd te krijgen”, aldus Durston.

ADHD komt bij 5 procent van de Nederlandse bevolking voor, wat betekent dat 95 procent er geen last van heeft. Volgens Kooij is het belangrijk om dit niet te vergeten. „Je hoort er meer over, maar dat maakt het niet meteen een modedingetje. Wereldwijd komt het in dezelfde mate voor en 3 procent heeft er boven de zestig nog last van. Er wordt gezegd dat je er overheen groeit, maar dat is bij het merendeel dus niet het geval. Het is valide om ADHD als serieus probleem te beschouwen.”

Hiernaast wordt er volgens Kooij vaak gedacht dat mensen met ADHD lui of dom zijn. „Dat is een grote misvatting, want ze zijn meestal juist heel creatief en intelligent. Alleen is dit voor de buitenwereld minder goed zichtbaar, omdat ze zich slecht kunnen organiseren en motiveren.”

