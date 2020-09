’Opeens was ik er hélemaal klaar mee’

Klusstress

Marie-José (47): „Thuiswerken betekent ook: dealen met de doe-het-zelf-drift in de straat. Links van me werd er wekenlang een vloer uitgeboord, rechts een nieuwe keuken uitgefreesd. En toen waren de omringende tuinen aan de beurt. Ik was de herrie op een dag zó zat, dat ik woedend naar buiten ben gelopen en tegen drie herriemakers met respectievelijk een hogedrukspuit, een terrasreiniger en een grastrimmer in de hand heb getierd of ’het nu #*! een half uur stil kon zijn omdat er ook nog mensen waren die moesten werken’. Er werd wel even ’nou nou’ gebromd, maar alles ging zoet uit. Toen ik was uitvergaderd, heb ik mijn excuses aangeboden. Maar serieus, de geluidsoverlast van al die klussers... Om gèk van te worden. Laten we alsjeblieft allemaal weer naar kantoor gaan.”

Lieve parasiet

Alice (58): „Daar zat mijn zoon (27) dan, blowend op de bank tv te kijken. Opleiding niet afgemaakt, te lui om te werken, zijn kamer een bende. Ik zag er steeds meer tegenop om thuis te komen, zo’n ongezellige huisgenoot was hij. Mijn man en ik houden zielsveel van hem en hebben eindeloos geduld met hem gehad: opleidingen voor hem betaald, hem geholpen... Maar ik vond het belachelijk dat iemand van zijn leeftijd alleen op tijd op z’n werk was als zijn moeder hem wekte en hem erheen reed.”

„’Ik wil dat je op jezelf gaat wonen, je hebt een week om wat te regelen’, heb ik tijdens een tot-hier-en-niet-verder-moment geroepen. Het maakte niet veel indruk, want zoiets hadden we al vaker geroepen. Maar dit keer hebben we doorgezet: we namen zijn sleutel in en zetten zijn spullen buiten. Het was moeilijk en pijnlijk toen hij op het raam begon te bonzen, maar we hebben niet opengedaan en uiteindelijk is hij opgehaald door een vriend. Ik voelde me de slechtste moeder ooit en was tegelijk intens opgelucht om thuis niet meer met hem te worden geconfronteerd. Hij slaapt bij vrienden en heeft inmiddels een baan. Hij klaagt veel, maar wij zien dat het eigenlijk best goed met hem gaat. Dit hadden we vijf jaar geleden al moeten doen.”

Over en uit

Lilian (45): „Ik was achttien jaar getrouwd, waarvan de laatste vier jaar op de automatische piloot. Mooi huis, comfortabel leven. Geen slechte man, wel een saaie die niks meer wilde. Niet op bezoek, geen bezoek ontvangen, niet uit eten, niks buiten de deur. Wel eindeloos achter zijn computer gamen. Op een doodgewone dinsdagavond was ik er opeens hélemaal klaar mee. Dus ik heb een koffer gepakt, de hond aangelijnd en gezegd dat ik bij hem wegging. Het zegt iets over hem dat hij pas twee dagen later doorkreeg dat ik het meende. Het was de beste beslissing ooit. Ik woon nu op een eenkamerflat, heb geen cent te makken maar ben voor het eerst in jaren weer echt gelukkig.”

