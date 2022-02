Naar deze vrouwen in actie op de Winterspelen kijken we uit!

Schaatsen

De verwachtingen zijn hooggespannen voor de 29-jarige langebaanschaatster Irene Schouten op de 3000 meter, omdat ze op die afstand tot nu toe alle wedstrijden van dit seizoen heeft gewonnen. Ze bezit acht medailles uit wereldkampioenschappen en een bronzen medaille van de vorige Winterspelen. De 3000-meter wedstrijd vindt plaats op zaterdag 5 februari om 09:30 uur. Een aantal dagen later, op donderdag 10 februari om 13:00 uur krijgt Schouten nog een kans om goud te winnen: deze keer voor de 5000 meter.

De wedstrijden van de meest succesvolle Nederlander op de Olympische Spelen ooit wil je niet missen. Ireen Wüst (35) uit Brabant heeft elf medailles in totaal, waarvan vijf gouden. Dit is haar vijfde en laatste keer bij de Olympische Spelen. Lukt het haar om op de valreep nog een keer goud te behalen? Op maandag 7 februari om 09:30 uur zie je Wüst in actie op de 1500 meter.

Ondanks dat ze in 2020 wereldkampioene was op de 1000 meter, is Jutta Leerdam (23) nog niet verzekerd van een medaille. Dit seizoen loopt nog op rolletjes voor haar en ze heeft sterke concurrentie. Op donderdag 17 februari om 09:30 uur zie je of Leerdam winst gaat pakken.

Ook is er nog de ploegenachtervolging. Hier zien we Schouten en Wüst terug, samen met Antoinette de Jong (26). Zij versloeg Schouten vorig jaar tijdens de wereldkampioenschappen op de 3000 meter, maar heeft dit seizoen nog geen winst kunnen behalen. De drie dames vormen voor deze wedstrijd een team. Winnen ze van Canada, die alle wereldbekerwedstrijden won dit seizoen en van Japan, die op het moment regerend olympisch kampioen is? Je maakt de eerste ploegenachtervolging mee op zaterdag 12 februari om 09:00 uur.

Skeleton

Skeleton is een sport waarbij je liggend op een kleine slee over het ijs rijdt. Je stuurt met je hele lichaam. Nederland heeft voor deze sport nog nooit een Olympische medaille gewonnen, maar daar kan verandering in gebracht worden door skeletonster Kimberley Bos (28). De twee beslissende races zijn op zaterdag 12 februari om 13:20 uur en 14:55 uur. Zie hier een video van hoe skeleton eraan toe gaat.

Kunstschaatsen

Nederland heeft 46 jaar lang geen kunstrijdster naar de Olympische Winterspelen gestuurd, maar daar is nu verandering in gekomen. Dianne de Leeuw, de laatste kunstrijdster op de Spelen in 1976, wordt opgevolgd door zeventienjarige Lindsay van Zundert. Zij haalde twee keer goud bij het NK kunstschaatsen junioren. Van Zundert begint op dinsdag 15 februari om 11:00 uur. Mogelijk plaatst ze zich daarmee voor de volgende wedstrijd op donderdag 17 februari om 11:00 uur.

Snowboarden

Voor Melissa Peperkamp is dit de eerste keer dat ze meedoet aan de Spelen. De zeventienjarige snowboardster is gespecialiseerd in slopestyle: een snowboarddiscipline waarbij over een parkour geboard wordt met allerlei obstakels. De trucs die de snowboarders doen, worden beoordeeld op originaliteit, kwaliteit en hoogte. Peperkamp heeft meerdere eerste plekken behaald bij Europese snowboardwedstrijden in de afgelopen jaren. De slopestyle wedstrijd begint op zaterdag 5 februari om 03:45 uur. Daarna is Peperkamp mogelijk te zien bij de volgende slopestyle wedstrijd op zondag 6 februari om 02:30 uur en 03:24 uur.

Shorttrack

De shorttracksters maken mogelijk kans op goud. Er is veel vertrouwen in Suzanne Schulting (24). Op de vorige Winterspelen haalde zij al goud op de 1000 meter. Schulting heeft voor zowel de 500 meter, 1000 meter als 1500 meter de afgelopen twee Nederlandse Kampioenschappen, twee Europese Kampioenschappen én een keer de wereldkampioenschappen gewonnen. Dat zijn veel medailles! Je ziet Schulting in actie op de 500 meter op maandag 7 februari om 12:30 uur. Een paar dagen later rijdt ze de 1000 meter op vrijdag 11 februari om 12:00 uur. Ze rijdt daarnaast de 1500 meter op woensdag 16 februari om 12:30 uur.

Onder leiding van Schulting gaat het aflossingsteam ook strijden voor de winst. De ploeg bestaat uit Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer (20), Yara van Kerkhof (31), Selma Poutsma (22) en Rianne de Vries (31). De dames zijn regerend wereldkampioenen op dit onderdeel. De relay bekijk je op woensdag 9 februari om 13:45 uur.

Alpineskiën

Adriana Jelínkova (26) is de eerste Nederlandse alpineskiester die ons mag vertegenwoordigen op de Winterspelen na zeventig jaar. In seizoen 2020/2021 behaalde ze de tiende, elfde en zeventiende plaats bij verschillende World Cups, waarmee ze zich wist te kwalificeren voor de Winterspelen. Jelínkova doe mee met de onderdelen slalom en reuzenslalom. De reuzenslalom begint op maandag 7 februari om 03:15 uur en de tweede run is om 06:45 uur. Twee dagen daarna is ze op dezelfde tijden in actie te zien bij de gewone slalom.