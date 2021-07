Daghoroscoop 27 juli - Een nieuwe romance overrompelt je, Kreeft

VANDAAG JARIG

Geld heeft de afgelopen jaren geen grote rol gespeeld in je leven en dat doet het ook dit jaar niet. Het gaat je goed, geld komt makkelijk binnen en je verdiensten kunnen nog toenemen. Je zult dat als vanzelfsprekend ervaren en dan ook tevreden zijn met de status quo. Je wilt dat het zo blijft.

RAM

Een prima dag om thuis te werken; je wilt geld verdienen. Houd er rekening mee dat je partner het oneens kan zijn met je plannen. Praat erover; zodra je elkaars standpunt begrijpt, zal een van jullie beiden van mening veranderen.

STIER

Toon je dankbaarheid met een klein geschenk als mensen je helpen. Je kunt geroepen worden het voortouw te nemen van een organisatie. Elke daad kan je reputatie verbeteren. Voorkom wel dat werk je gezinsleven bedreigt.

TWEELINGEN

Je harde werken, vooral de creatieve inbreng, begint geld op te brengen. Met nog een schepje er bovenop levert je uitmuntende resultaten. Controleer je salarisstrookje; word je niet tekort gedaan ? Doe niets tegen je zin.

KREEFT

Plannen en verwachtingen kunnen op de spaarbrander terechtkomen door een nieuwe romance die je overrompelt. Je kunt jezelf erop betrappen dat je beloften doet die je niet eerder deed. Doe yogaoefeningen als je last hebt van je rug.

LEEUW

Trek je terug en blijf op de achtergrond als je gekwetst bent. Maak er wel een punt van met naasten dingen uit te praten. Misschien moet je op basis van nieuwe informatie je mening herzien over iets waarover je enthousiast bent.

MAAGD

Let op de signalen die collega’s of vrienden afgeven. Dankzij je geestdrift kun je in een leidinggevende positie terechtkomen. Pas echter op: door je emotionele manier van praten kun je missen wat anderen te berde brengen.

WEEGSCHAAL

Je kunt via professionele of sociale activiteiten met publiek te maken krijgen. Maak je geen zorgen of hetgeen je wilt zeggen goed overkomt. Je enthousiasme en optimisme spreken voor zich. Wees bereid een mening te herzien.

SCHORPIOEN

Begrip voor anderen is een pluspunt als je je te midden van verwarde of ongeruste mensen bevindt. Laat je echter niet voor de gek houden. Laat je evenmin in verlegenheid brengen door een collega. Noteer uw dromen.

BOOGSCHUTTER

Je komt goed uit je woorden, maar je kunt mensen die je kennen verwarren door plotseling van gedachten te veranderen. Verontschuldig je niet als je weet dat je er goed aan doet je koers te wijzigen.

STEENBOK

Het zou goed voor je zijn meer tijd met je partner en kinderen door te brengen. Misschien kun je een elftal coachen of zwemles geven. Beweeg ook zelf meer. Maak geen ruzie over futiliteiten en steek de handen uit de mouwen.

WATERMAN

Stop al je energie in je werk of iets wat met je huis te maken heeft. Laat anderen het woord voeren en luister naar de antwoorden als je vragen stelt. Dring aan op duidelijkheid. Blijf flexibel en durf van mening te veranderen.

VISSEN

Houd niet te star vast aan een mening. Stop energie in fysieke activiteiten. Buitenshuis zul je geïnspireerd raken. Zet ideeën op papier voor je ze weer vergeet. Laat je gevoelsleven niet in de kou staan en denk minder aan geld.

