Praat mee: Moeten dikke mensen meer zorgpremie betalen, zoals Jort Kelder voorstelt?

Met zijn column, die afgelopen week in het Het Financieele Dagblad verscheen, heeft Jort Kelder het internet flink opgeschud. De journalist en presentator is voorstander van een hogere zorgpremie voor mensen met overgewicht, iets dat niet bij iedereen in goede aarde valt.

Duur

„De spekpandemie kost vet veel geld,” trapt Kelder af. Ondersteund door concrete cijfers van De Universiteit Maastricht en medisch tijdschrift BMJ Global Health benadrukt hij de hoge maatschappelijke kosten van overgewicht. „Met de kilo's groeit de markt voor afvalpillen naar $150 mrd in 2035, even groot als die voor kankermedicijnen.”

Het liefst ziet hij, ter compensatie, een hogere zorgpremie voor mensen met overgewicht. Dat veel mensen daar anders over denken, begrijpt hij niet. „Een vet- en suikertaks lijkt onbespreekbaar. En waar brokkenpiloten in bestelbusjes extra premie betalen, wordt een risico-opslag voor wie doelbewust afkoerst op diabetes, hartfalen, ic-opname bij corona of de gevreesde ziekte K, weggewuifd.”

Boos en verontwaardigd

Reacties op de column zijn voornamelijk boos en verontwaardigd van toon. Zo zegt iemand op Twitter: „Wanneer is iemand 'dik'? Wie bepaalt dat in uw utopia? Pleit liever voor minder belasting op groente en fruit, en meer op alcohol.” Een ander noemt de column ’Jortzichtig’.

Verder waarschuwen veel mensen voor stigmatisering en het gevaar van Kelders woordkeuze. „Spekpandemie? Ben jij niet goed bij je hoofd, om zo over mensen te praten. Wel eens in een eetstoorniskliniek geweest, waar mensen zitten dankzij dit soort uitspraken, domme malloot?” aldus een Twitteraar.

Ook kun je je afvragen waar de grens voor dergelijke maatregelen ligt. Want als er een prijskaartje aan overgewicht hangt, hoe zit dat dan met andere schadelijke zaken, zoals roken en alcoholconsumptie?

Praat mee

Wat zeg jij? Sluit je je aan bij Jort Kelder en vind je dat dikke mensen meer zorgpremie moeten betalen? Of gaat dat wat jou betreft te ver? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Alicia erkent het probleem, maar denkt dat de oplossing elders ligt.

Josien kaart aan dat overgewicht met inkomen te maken zou kunnen hebben.

Ida kampt met overgewicht en heeft daar al extra zorgkosten door.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.