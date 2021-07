Moeten sporters zelf kunnen bepalen wat ze willen dragen?

De regels voor beachhandbal zijn opgesteld door de Internationale Handbal Federatie (IHF), zo ook de kledingvoorschriften. In de voorschriften staat: ‘Het vrouwelijke uniform bestaat uit een topje, een bikinibroekje en eventuele accessoires.’

Noorse handbalteam

De Noorse handbaldames besloten in overleg met de Noorse handbalbond om tijdens het Europees kampioenschap geen bikinibroekjes, maar korte broeken te dragen. Op voorhand had de Noorse handbalbond al aangegeven dat zij de boete zou betalen. De bond vindt het namelijk het belangrijkst dat de atleten zich comfortabel voelen. Daarvoor zouden zij binnen bepaalde richtlijnen moeten kunnen dragen wat ze willen, legt een woordvoerder uit in een statement.

Omdat de korte broeken van de dames niet voldeden aan de kledingvoorschriften heeft de tuchtcommissie besloten om hen een boete op te leggen van 150 euro per persoon.

Niet iedereen is het hiermee eens. De Noorse dames ontvingen al snel steun van het Franse beachhandbalteam en van de Europese Handbal Federatie (EHF). De bondscoach van de Franse handbalsters gaf aan dat ook hun team in het vervolg kleding zal dragen waarin zij zich op hun gemak voelen - óók als er niks verandert aan de voorschriften. Een woordvoerder van de EHF liet ook weten dat de organisatie vastberaden is het onderwerp onder de aandacht te brengen bij de IHF. Alléén de IHF kan de voorschriften namelijk aanpassen.

Afschaffen

In 2018 werd een soortgelijk kledingvoorschrift voor beachvolleybal al gewijzigd. Waar beachvolleybalsters voorheen ook alleen bikinibroekjes mochten dragen, mogen zij er sindsdien voor kiezen om ook een korte broek te dragen, zo meldde het AD.

Veel Twitteraars spreken hun steun uit voor de Noorse handbaldames en vinden dat de IHF het voorbeeld van de Internationale Beachvolleybalbond moet volgen en het strenge kledingvoorschrift af moet schaffen.

