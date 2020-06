Het partnerinkomen wordt van invloed op jouw uitkering... Hoe (on)eerlijk is dat?

Ⓒ Getty Images

Deze maand is de tweede ronde van de steunmaatregelen voor zelfstandigen ingegaan: zelfstandigen vallen sinds 1 juni terug op een Tozo- of bijstandsuitkering van 1052 euro per maand. Tenzij zij een partner hebben die boven het sociaal minimum verdient: dan hebben zij helemaal geen recht meer op financiële steen.