’Ik ben ervan overtuigd dat een totaal vuurwerkverbod de enige oplossing is’

Zelf ben ik zo lang ik me kan herinneren bang voor vuurwerk. Die angst was de reden dat mijn twee zoons, in hun puberteit dól op al dat knalwerk, ieder jaar weer aan mij moesten demonstreren op wat voor manier ze die rotzooi afstaken, en ze werden jaar op jaar overhoord over de stappen die je moet nemen als er onverhoopt toch iets fout gaat.

Gelukkig is het inmiddels wel een beetje over met die knalfascinatie. Één keer een goede uitleg bij defensie, over de effecten van explosieven, had een gunstig effect. Één van hen leerde hiervoor over de gevaren en de ander was - door deze verhalen - redelijk genezen van de vuurwerkliefde.

Dreigmailtjes

Mijn eigen angst een rol laten spelen in het ‘maatschappelijk debat’ heb ik altijd unfair gevonden. Dat was één van de redenen dat ik ieder jaar in de media vooral hamerde op ‘vuurwerkopvoeding’: pubers leren omgaan met legaal vuurwerk (zolang het nog legaal is) en duidelijke voorlichting over illegale rotzooi. En daar vervolgens, óók als ouders, strak bovenop zitten. Deze, naar mijn idee redelijk genuanceerde, mening heeft me ooit 174 dreigmailtjes opgeleverd na een interview in een landelijk dagblad; de tegenstanders van vuurwerk verweten me dat ik geen rekening met dieren hield (‘ik hoop dat uw hond dood neervalt door een cobra’), een voorstander ging zover dat één van m’n honden werd geschopt. ‘Want dat kreeg je ervan als je iemands lolletje probeerde te verbieden.’

Totaalverbod

Mijn hart huilt als ik in een NOS-bericht lees dat er iemand is omgekomen door voorwerk: de paniek, het verdriet, het leven met een levensschuld… Allemaal omdat de verleiding van deze spanning en sensatie te groot is en lastig te weerstaan.

Ik ben er inmiddels van overtuigd dat een totaalverbod de enige oplossing is om groot (en kleiner) vuurwerkverdriet te voorkomen. Niks geen nuance meer, stomweg omdat we als maatschappij te laks zijn geweest. Er zal vanuit de politiek actie moeten komen; om jouw en mijn kinderen te beschermen tegen deze verleidingen en de gevolgen die zoveel leed veroorzaken.

Praat over vuurwerk

Alsjeblieft, práát met je puber over vuurwerk. Ga het gesprek aan en geef je kind de ruimte om te vertellen over de verleidingen, hoe om te gaan met de groepsdruk en de lol die de spanning en sensatie geeft.

Vraag wat ze genoeg weten over het verlenen van eerste hulp. En vertel ze dat je de politie en hulpdiensten belt als ‘t mis gaat. Ook als je weet dat je fout zit.

Dát is de eerste bescherming die je ze kunt meegeven.

