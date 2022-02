Rapper Sjors verliefd op oudere vrouw; deze bekende stellen hebben ook een groot leeftijdsverschil

Anouk en Dominique Schemmekes (19 jaar verschil in leeftijd)

De Nederlandse zangeres Anouk (46) vroeg haar partner Dominique (27) twee jaar geleden ten huwelijk, waarop de basketballer volmondig ’ja’ antwoordde. De twee hebben een leeftijdsverschil van 19 jaar en zijn al 7 jaar samen. Vorig jaar leek het er even op dat het stel uit elkaar was, nadat Anouk haar verloofde ontvolgde op Instagram. Maar de twee bleken kort erna weer gelukkig samen te zijn.

Madonna en Alhamalik Williams (36 jaar verschil in leeftijd)

Madonna (63) en haar 36 jaar jongere vriend Alhamalik Williams (27) zijn misschien wel het bekendste stel uit dit rijtje én hebben het grootste leeftijdsverschil. Madonna’s oudste dochter Lourdes, uit een vorig huwelijk, is slechts jaar twee jaar jonger dan Madonna’s lover. Het stel is al een paar jaar samen. Voordat de twee een relatie kregen was Williams Madonna’s achtergronddanser bij haar tour Rebel Heart.

Heleen van Royen en Bart Meeldijk (21 jaar verschil)

Heleen van Royen (56) en haar partner Bart Meeldijk (35) schelen dik twintig jaar. Heleen’s dochter, uit een vorig huwelijk, had moeite met haar moeders nieuwe relatie, maar dat is inmiddels verleden tijd. In het begin van de relatie maakten ze vooral veel lol samen, maar nu zijn Heleen en Bart al 8 jaar samen en heel serieus.

Sarah Paulson en Holland Taylor (31 jaar verschil)

Sarah Paulson (47) en haar vriendin Holland Taylor (79) hebben maar liefst 31 jaar leeftijdsverschil. Het stel is sinds 2015 samen, maar ontmoette elkaar al 14 jaar geleden. Toen noemde Paulson Taylor al de mooist vrouw die ze ooit had gezien. Paulson, bekend van haar rollen in American Horror Story en Ratched, deelt haar liefde voor acteren met Taylor, bekend van Two and a Half Men.

Birgit Schuurman en Sander van Haarlem (9 jaar verschil)

Nederlandse zangeres en actrice Birgit Schuurman (44) heeft een 9-jaar jongere vriend. Sander van Haarlem (35) stuurde haar online een bericht. Vanaf de eerste ontmoeting waren ze dol op elkaar en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. Op oudejaarsdag sloot het stel 2021 af met de geboorte van hun eerste kindje samen.

Hugh Jackman en Deborra-Lee Furness (13 jaar verschil)

De Amerikaanse acteur Hugh Jackman (53) is al bijna 26 jaar samen met actrice Deborra-Lee Furness (66). Ondanks het leeftijdsverschil van 13 jaar gaf Jackman vorig jaar aan na al die jaren nog altijd gek op zijn vrouw te zijn. De twee ontmoetten elkaar in 1995 op de filmset van Corelli en hebben twee kinderen.

Jim Bakkum en Bettina Holwerda (8 jaar verschil)

De Nederlandse acteur Jim Bakkum (34) is inmiddels tien jaar getrouwd met zijn 8 jaar oudere vrouw Bettina Holwerda (42). Bakkum vertelde vorig jaar nog aan Superguide dat hij door zijn drukke baan en gezin romantiek miste in zijn relatie. Zijn vrouw, actrice en zangeres, gaf datzelfde jaar aan moe te worden van vragen over hun leeftijdsverschil. Ondanks dat zijn de twee nog altijd gelukkig samen en hebben ze drie kinderen. Aan De Telegraaf vertelde Jim dat zijn gezin alles voor hem is.

Heidi Klum en Tom Kaulitz (16 jaar verschil)

Het Duitse model Heidi Klum (48) heeft het hart van haar 16 jaar jongere geliefde Tom Kaulitz (32) veroverd. In 2019 trouwden de twee in het geheim. Heidi vertelde aan het begin van de relatie veel kritiek te hebben gekregen op het leeftijdsverschil, maar probeerde altijd positief te blijven.

Shakira en Gerard Piqué (10 jaar verschil)

Shakira (45) sloeg de jonge Spaanse voetballer Gerard Piqué (35) aan de haak. Het leek erop dat Piqué en de wereldberoemde zangeres uit elkaar waren, maar de twee zijn nog altijd gelukkig samen. Het stel is al elf jaar samen en heeft twee zoons van 7 en 9 jaar oud, waarmee Shakira vaak te zien is op TikTok.