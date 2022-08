Gossip

’Driedaags trouwfeest Jennifer Lopez en Ben Affleck dit weekend’

Daar komt ’ie dan, het langverwachte trouwfeest van de geliefden die elkaar na twintig jaar weer terugvonden, Jennifer Lopez en Ben Affleck. Na hun wettelijke jawoord in Las Vegas in juli geven ze volgens Daily Mail komend weekend een extravagante droombruiloft van drie dagen op Bens landgoed in Geo...