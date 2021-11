Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Sheena (38): ‘Ik vergelijk Long Covid met mijn oma die alzheimer heeft’

„Ik hoop dat ik snel mijn uitbundigheid terugkrijg. Ik was altijd een enorm gevoelsmens, dat wil ik weer zijn.” Ⓒ Studio Chapp

Voor Marloes, Marion en Sheena hield de ellende niet op nadat ze corona hadden doorstaan. Ze hielden er Long Covid aan over en verlangen dagelijks terug naar de fitte en energieke persoon die ze ooit waren. Vandaag het verhaal van Sheena Reeves (38). In juli 2020 kreeg ze corona en sindsdien is ze niet meer dezelfde. Ze is vrijwilligerscoördinator en alleenstaande moeder van Joaquim (14) en Riley (12).