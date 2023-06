Daghoroscoop 24 juni - Sterrenbeeld Stier: Wees zuinig op je energie!

VANDAAG JARIG

Het wordt een voorspoedig jaar, Kreeft. Venus jouw familieplaneet brengt heel wat tijd met jou door en jij kunt meer gaan verdienen dan gewoonlijk. Veel interesse zal uitgaan naar volgend jaar en dan vooral m.b.t. liefde, seks en occulte studies. Nieuwe vrienden worden belangrijke relaties.

ZONDAG JARIG

Uw gezondheid is goed dit jaar al kun jij af en toe te maken krijgen met stress. Wees zuinig op jouw maag en borst(en). Van belang is dat je op vaste tijden eet, en met aandacht. Als vrienden zich terugtrekken uit jouw leven is dat niet jouw schuld, maar zal dat waarschijnlijk. te wijten zijn aan drama’s in hun leven

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Het kan een mooi weekend worden als je een belangrijke gebeurtenis te vieren hebt of aan een wedstrijd mee doet. Alles wijst er op dat er een romance in de maak is en de kans is groot dat jij je assertiever opstelt dan gewoonlijk.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Zelfvertrouwen zal je helpen een moeilijk gesprek goed te doorstaan. Een persoonlijk doel komt dichterbij en de kans is groot dat jij meerdere taken toegeschoven krijgt. Wees echter zuinig op jouw energie en voorkom uitputting.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

De kosmos bezorgt jou geluk, liefde en vreugde. Plezier kun je in alles vinden wat jij doet zolang je situaties realistisch tegemoet treedt. Laat door niemand in jouw directe omgeving misbruik maken van jouw goedgeefsheid

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Hobby’s en afspraken zullen jouw agenda ruimschoots vullen. Wees lief voor jezelf en zet het mes in wat activiteiten zodat je wat tijd overhoudt. Zorg dat je er bent voor iemand die een schouder nodig heeft om op uit te huilen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Je kunt een groot deel van het weekend nodig hebben voor het plannen van een gebeurtenis. Bekijk elke situatie van de positieve kant zodat je niet wanhopig of gefrustreerd raakt bij tegenslag. Gebruik charme als dat nodig is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Iemand trainen of iets leren zal een bevredigende ervaring zijn en kan deuren voor jou openen. Probeer niet te hard te bereiken wat je wil, ontspan en doe gewoon jouw best dan zul je merken dat alles keurig op z’n pootjes terecht komt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Ook als jouw financiële situatie sterk is moet je goed nadenken over grote monetaire besluiten. Laat je niets aanpraten waar jij je niet senang bij voelt. Het geluk is met jou en iets waar je stiekem naar verlangt kan jouw pad kruisen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Houd rekening met het onverwachte en ongelukjes. Haast je niet en doe niets impulsief. Ruzie over geld kan de status quo verstoren, maar als jullie je erbij neerleggen het oneens te zijn, wordt het toch nog een plezierig weekend.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het kan een druk weekend worden maar de trend lijkt gunstig. Vragen die onbeantwoord bleven kunnen worden opgelost. Matigheid is nu essentieel anders slaan gulheid en extravagant gedrag een bres in jouw banksaldo.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Een creatief project dat ook een praktisch doel dient kan vooruitgang boeken zoals het opknappen van jouw huis of les geven aan kinderen. Vergeet niet ook te ontspannen; speel een spelletje (midget)golf voor de verandering.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Als het aan de kosmos ligt is de kans groot dat het geluk naar jou toe komt. Ouders zullen blij zijn met de prestaties van hun kinderen en als jouw huis wat verwaarloosd is dan zal enige actie het gewenste resultaat opleveren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Creativiteit en intuïtie gaan nu hand in hand. Je kunt hulp krijgen uit onverwachte hoek en als het om een artistieke creatie gaat kun je het voortouw nemen. Onder de huidige kosmische invloed kan ook een gepassioneerde affaire ontstaan.

