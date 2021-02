’Zodra ze onder de douche staat, zet ik haar schoenen te drogen’

Premium Binnenland

Johan Derksen: ’Hond Cuby heeft het fijnste plekje in bed’

Corona drijft de hond in de armen van de mens. Lege asiels, jarenlange wachtlijst bij de poedelclub. Als in tijden van diepe crisis de wandeling het enige uitje is, dan wel met de hond, ook als excuus om met een boogje om de avondklok heen te kunnen. Maar hoe zit het echt met de liefde tussen homo s...